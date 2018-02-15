به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول محور نهاوند به آورزمان با اعتباری افرون بر ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی بعدازظهر پنج شنبه با حضور محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان به بهره برداری رسید.

این محور به طول ۴ کیلومتر و عرض ۱۱ متر است و در این محور ۶ پل با دهانه ۲ متری احداث شده و ترانشه برداری با حجم بیش از ۲۵ هزار متر مکعب در ورودی شهر صورت گرفته است.

همچنین برای جلوگیری از حوادث رانندگی ۲ هزار و ۵۰۰ متری ابتدای این مسیر نیوجرسی نصب شده است.

بهسازی و احداث باند دوم محور نهاوند به آورزمان در دو قطعه در طول زمانی دوسال به پایان رسیده و پیش بینی می شود ۴ کیلومتر باقی مانده محدوده نهاوند در دو قطعه و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳۹۷ به پایان برسد.

همچنین تعریض و آسفالت محور نهاوند به ملایر در محدوده نهاوند تا پایان سال آینده به اتمام می رسد.

استاندار همدان در مراسم افتتاح این طرح گفت: از اینکه در جمع مردم نهاوند هستم خوشحالم.

نیکبخت افزود: در دهه فجر ۵۶ پروژه افتتاح و تعداد ۸ پروژه کلنگ زنی داشته‌ایم و امیدواریم این پروژه ها به ایجاد اشتغال برای جوانان نهاوندی کمک کند و امیدواریم اینها گشایشی برای اقدامات بعدی در شهرستان نهاوند باشد.