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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

امام جمعه ایلام:

واقعه زمین فوتبال چوار اوج خفت رژیم بعث عراق را نشان داد

واقعه زمین فوتبال چوار اوج خفت رژیم بعث عراق را نشان داد

ایلام- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: واقعه زمین فوتبال چوار اوج خفت رژیم بعث عراق را نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد نقی لطف روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای زمین فوتبال چوار اظهار داشت: جنگ هشت سال ایران و عراق سرشار از وقایعی است که نشان می دهد رژیم وابسته صدام حسین چه جنایتهایی را علیه ملت ایران انجام داده است و یکی از این وقایع تلخ در ۲۳ بهمن سال ۶۵ به وقوع پیوست.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: مردم مرز دار و سلحشور استان ایلام در دوران دفاع مقدس حاضر نشدند حتی در برابر وحشیانه ترین حملات دشمن نیز شهر و دیار خود را ترک کنند و نمونه بارز آن را در این حادثه مشاهده می کنیم که با وجود حملات ناجوانمردانه هواپیماهای عراقی باز هم زندگی جریان داشت و مردم حتی به بازی فوتبال نیز مشغول بودند.

آیت الله لطفی گفت : عراقی ها در دوران دفاع مقدس به هیچکدام از قواعد بین المللی اعتقاد نداشته و آنها را زیر پا می گذاشتند که نمونه بارز آن را در حمله به غیر نظامیان و ورزشکاران شاهد بودیم.

وی از عموم مسیولان خواست ابعاد این واقعه تلخ را در مجامع بین المللی مطرح کنند تا جامعه جهانی با ابعاد این حادثه بیش از پیش آشنا شوند.

کد مطلب 4228766

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