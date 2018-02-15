به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم عصر امروز پنج شنبه در همایش ششمین مجمع سالانه علوی سازمان بسیج دانش‌آموزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه حضور مردم در راه‌پیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از هر جهات دشمن‌شکن و تماشایی بود، اظهار داشت: از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا به حال که حضور مردم در راه‌پیمایی‌ها گسترده‌تر می‌شود همان اندازه نیز توطئه‌های دشمنان از خنثی کرده است.

فرمانده سپاه عاشورا اضافه کرد: استان آذربایجان شرقی یک هزار و ۸۵۰ شهید دانش‌آموزی که در راه اعتلا و تداوم نظام جمهوری اسلامی و انقلاب تقدیم کرده به خود می‌بالد.

وی با ذکر اینکه نوجوانان و جوانان سرمایه‌های اجتماعی و بزرگ ترین پتانسیل کشور محسوب می‌شوند، گفت: رشد دانش‌آموزان در حوزه‌های جسمی، شناختی، کارآفرینی، مهارتی و فیزیکی زمینه‌های رسیدن به توسعه پایدار را فراهم می‌کند.

سردار خرم، ارتباط دانشگاه با صنعت را معضلی برای کشور دانست، تصریح کرد: ما در اجرای طرح هجرت در راستای آشنایی دانش‌آموزان با عرصه کار و تلاش به دنبال آن هستیم تا در این بین حیطه دانشی با کارآفرینی ارتباط برقرار کنند.

فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی، بر لزوم توجه دانش‌آموزان به مقوله‌های قلم، ایمان و شجاعت تاکید کرد و افزود: متاسفانه شرایط فعلی استفاده از فضای مجازی به گونه ای است که انگار فضای مجازی جوانان ما را مدیریت می‌کند در حالی که نباید اینطور باشد بلکه با آموختن درست استفاده کردن از فضای مجازی بایستی جوانان ما این فضا را مدیریت کنند.

وی بابیان اینکه عضویت ۲۹۴ هزار دانش‌آموز استان آذربایجان شرقی در بسیج نقطه عطفی برای استان است، یادآور شد: تا به حال بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شده اند امیدواریم آموزش و پرورش برنامه‌ریزی برای اعزام دانش‌آموزانی که تاکنون به اردوهای راهیان نور رفته اعزام کند.