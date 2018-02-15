به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: از مسئولینی که به مردم سر زدند و درد دل های مردم را گوش دادند و همچنین از نماینده محترم اورامانات، امام جمعه محترم و فرماندار اسبق آقای اکبری تشکر می‌کنم.

وی در ادامه بر ضرورت همکاری مدیران با فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی تاکید کرد و افزود: انتظار داشتم روند بازسازی در شهرستان زلزله زده ثلاث زودتر انجام شود و نسبت به کُندی این امر گلایه دارم.

استاندار کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: از مجموعه استانداری و فرمانداری گلایه داریم که نتوانسته اند ساختمان فرمانداری ثلاث باباجانی را مرمت کنند.

بازوند اظهار کرد: وقتی وارد ستاد معین ثلاث باباجانی شدم واقعا از دیدن وضعیت خرابی این ساختمان و دیوارها ناراحت شدم، مردم از بنیاد مسکن گلایه داشتند.

وی با اشاره به گلایه مردم زلزله زده از بوروکراسی و... گفت: از ساختمان مخروبه هلال احمر بازدید کردم وقتی هلال احمر نمی تواند ساختمان خود را درست کند چطور از مردم انتظار داشته باشیم به ما اعتماد کنند.

استاندار کرمانشاه گفت: هیچ کدام از این نهادها مشکل پول ندارند و من نمی دانم چرا وضعیت اینطوری است.. بنیاد مسکن کرمانشاه بنیاد مسکن معین کردستان را تقویت کند یا اینکه عوض کنید و یا استان کمکی بیاورید.

بازوند با تاکید بر ضرورت حل مشکل گاوداری گفت: ما اعتبارات مورد نیاز شهرداری در این منطقه را تامین میکنیم اما شهردار مدیریت کند و مشکلات محلات را حل کند.

وی با بیان اینکه مردم از هلال احمر گلایه دارند، افزود: مردم می گویند هنوز هزینه برخی از دام ها را نگرفتیم پول کسانیکه که مطالبه را دارند را بپردازید.

بازوند با بیان اینکه به دنبال رفع مشکل مرز هستیم، گفت: ان شاءالله مشکل مرز کوله بری هم حل خواهد و این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: برای خسارت بخش شیلات نیز، به ازای هر کیلوگرم، ۵ هزار تومان خسارت داده می‌شود.