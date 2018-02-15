۷۵ دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنج شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، شهردار تبریز و جمعی از اعضای شورای شهر و مسئولان محلی مراسم الحاق ۷۵ دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس رانی تبریز برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی کلان شهر تبریز گفت: از مجموع ۷۵ دستگاه، ۲۰ دستگاه اتوبوس جدیداً خریداری شده و ۵۵ دستگاه دیگر نیز جزو برنامه های نوسازی سازمان اتوبوس رانی بوده است.

تسهیل در جابه جایی مسافران دورن شهری تبریز

شکور اکبرنژاد یادآور شد: قطعاً با ورود این تعداد اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی کلان شهر تبریز شاهد تسهیل در جا به جایی مسافران دورن شهری در آستانه سال جدید خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه ۸۰۰ دستگاه اتوبوس روزانه ۶۳۰ هزار نفر از مردم تبریز را به مقاصد خود می رسانند، خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل درون شهری تبریز ۴۷۵ دستگاه متعلق به بخش خصوصی و ۳۲۵ دستگاه دیگر به دولت تعلق دارد.

گفتنی است جایگاه استاندارد سوخت گازوئیل با اعتبار ۴ میلیارد ریال از دیگر پروژه ای بود که بعد از مراسم ورود ۷۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی در تبریز افتتاح شد.

اتوبوس های جدید در مناطق کم برخوردار تبریز به کارگیری می شوند

شهردار کلان شهر تبریز نیز در این مراسم گفت: هدف از ورود ۷۵ درستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل به کارگیری آنها در مناطق کم برخوردار تبریز است.

ایرج شهین‌باهر با اشاره به اینکه حمل و نقل یکی از شاخص های توسعه بوده و تمامی دستگاه ها در این زمینه نقشی دارند، اظهار کرد: باید قبول کنیم که شهرداری تبریز به تنهایی نخواهد توانست در تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی تبریز تحول بیافریند.

شهردار کلان شهر تبریز افزود: اگر در توزیع کاربری ها در کلان شهر تبریز مشکلاتی وجود نداشت یقیناً مردم روزانه مجبور به سفرهای شهری هم نمی بودند این یعنی که در حوزه توزیع کابری ها مشکلات متعددی داریم که باید رفع شود.

وی از برنامه ریزی برای سامان دهی و هدایت مراکز درمانی مستقر در خیابان ۱۷ شهریور به شهرک سلامت در قالب برنامه میان مدت خبر داد و گفت: ما این طرح را با مشارکت سرمایه گذاری دنبال می کنیم و امیدواریم بتوانیم این طرح را عملیاتی کنیم البته چنین مشکلاتی در شهر تبریز داریم مثلا همه برای تفریح به سمت ائل گلی راهی می شوند و این نیز به ترافیک درون شهری و آلودگی هوا دامن می زند اگر تمرکززایی کرده و فضای تفریحی در نقاط مختلف متناسب با نیازهای مردم ایجاد شود این بروز این گونه مشکلات جلوگیری می شود.

ضرورت راه اندازی مجدد سرویس های نقل و انتقال کارمندان ادارات

شهین‌باهر ورود ۷۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی کلان شهر تبریز را نقطه عطفی در تقویت حمل و نقل عمومی تبریز دانست، تصریح کرد: هدف از ورود این تعداد اتوبوس به ناوگان حمل و نقل به کارگیری آنها در مناطق کم برخوردار تبریز است.

شهردار کلان شهر تبریز بابیان اینکه استفاده امام جمعه تبریز از ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند به الگویی برای سایر مسئولان نیز باشد، گفت: امام جمعه تبریز با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در واقع کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا می کنند. امیدواریم مردم و مسئولان با الگو قرار دادن این حرکت ارزشمند هرچند حداقلی ولی در کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری سهیم شوند.

وی با تاکید بر در اختیار قرار دادن کامل امکانات شهری برای استفاده شهروندان تبریزی، ابراز داشت: خوشبختانه مردم به ریخت و پاش ها و حیف و میل ها در حوزه خدماتی حساسیت نشان داده و گاهاً با واکنش هایی همراه می شود البته این امر نیز نشان گر مسئولیت پذیری آنهاست.

شهین‌باهر بر لزوم راه اندازی مجدد سرویس های نقل و انتقال کارمندان دستگاه ها در کلان شهر تبریز تاکید کرد و یادآور شد: از زمانی که سرویس های ادارات تعطیل شده شاهد پارک خودروهای شخصی کارمندان بوده ایم در حالی که پارک خودروهای کارمندان در هسته مرکز شهر عملاً اجازه پارک به خودروهای ارباب رجوع را نمی دهد.