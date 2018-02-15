تامین زیرساخت شهرک های صنعتی عامل جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز پنجشنبه در جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولید استان مرکزی در اراک با موضوع بررسی مشکلات زیرساختی شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: هر چه زیر ساخت های شهرک های صنعتی استان مرکزی از قبیل آب، برق، گاز حتی اینترنت و خطوط مخابراتی و... تامین گردد، رغبت سرمایه گذار برای حضور در منطقه بیشتر و در نتیجه موجب ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می شود.

وی افزود: جذب سرمایه گذار و کمک در روند کار و تسهیل امور در حقیقت می تواند مفهوم تحقق اقتصاد مقاومتی در هر استان باشد.

استاندار خاطرنشان کرد: این استان در حوزه صنعت و موقعیت جغرافیایی از شرایط ویژه ای برخوردار است و با استفاده و شناخت ظرفیت های موجود و تامین زیر ساخت ها می تواند از شاخص های بالای رشد و توسعه برخوردار شد.

آقازاده بیان داشت: همانطور که اعلام شد، استان مرکزی در مصرف برق در حوزه صنعت بالاترین رقم را در کشور به خود اختصاص داده و این گویای شرایط خاص مرکزی در زمینه صنعت است.

وی بااشاره به فروش ۳۰۰ میلیارد تومان انرژی برق توسط شرکت توزیع برق استان مرکزی و مطالبات ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت توزیع برق از واحدهای صنعتی و کارخانجات بیان داشت: برای بررسی این مطالبات و نحوه وصول آن از واحدهای بدهکار توسط سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری مرکزی کارگروهی تشکیل شود تا بخشی از این مطالبات به شرکت توزیع برق باز گردد.

براساس این گزارش، استاندار در بخش دیگر سخنان خود با قدردانی از مردم استان مرکزی برای حضور یکپارچه در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال و دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی گفت: حضور آگاهانه، صمیمی و مقتدرانه مردم استان مرکزی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال جای تقدیر دارد.

آقازاده خاطرنشان کرد: این نشان دهنده هوش سیاسی و فهم اجتماعی مردم ایران، ازجمله مردم استان مرکزی است و این گستردگی و حضور معنادار، انگیزه را برای خدمت گزاری به این مردم بیشتر کرد.