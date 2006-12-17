سوریه گروه های فلسطینی را به از سرگیری گفتگوها دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، الشرع این دعوت را در جریان دیدار با "فاروق القدومی" رئیس بخش سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین "ساف" در دمشق بیان داشت.

الشرع و القدومی اوضاع بحرانی صحنه فلسطین و راههای کاستن از التهاب کنونی را بررسی کردند و معاون رئیس جمهوری سوریه بار دیگر بر دعوت کشورش از همه گروههای فلسطینی برای ازبین بردن شکاف و پرهیز از اتخاذ هرگونه گام تنش زا و از سرگیری گفتگوهای داخلی برای تحقق آشتی ملی تاکید کرد.

وی همچنین بر ادامه کمک سوریه و حمایت از همه تلاش ها برای تحقق آشتی ملی در فلسطین تاکید کرد.

القدومی نیز ابراز عقیده کرد : برگزاری انتخابات زودهنگام امکان پذیر نیست چرا که بحران را افزایش می دهد و به نفع اسرائیل است. وی همچنین بر ضرورت ادامه مقاومت تا زوال اشغالگری اسرائیل تاکید کرد.

القدومی و رهبران گروه های فلسطینی مستقر در دمشق روز گذشته در بیانیه ای مخالفت خود با برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین را اعلام کرده و آن را غیر قانونی دانستند و بر ادامه گفتگوی فلسطینی ها تاکید کردند.

"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با توقف گفتگوهای داخلی، دیروز خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان شد که این اقدام با واکنش شدید دولت فلسطین و رهبران گروه های فلسطینی در دمشق و جنبش حماس روبرو شد و آنها دعوت ابومازن را غیر قانونی و کودتا علیه دولت منتخب ملت فلسطین دانستند.

هزاران فلسطینی هوادار دولت فلسطین و حماس شب گذشته و صبح امروز در پاسخ به دعوت حماس برای آمدن به خیابان ها در شهرهای مختلف مناطق خودگردان فلسطین بویژه نوار غزه به خیابان ها آمدند و در پی آن تنش هایی بین هواداران حماس و فتح صورت گرفت.

رئیس جمهوری یمن امروز در تماس تلفنی با ابومازن و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس برای کاستن از تنش و از سرگیری گفتگوهای داخلی فلسطینی ها تلاش کرد و دوطرف فلسطینی در این باره اعلام آمادگی کرده اند.