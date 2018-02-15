راه اندازی کلینیک صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی شهید سلیمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ولی زاده عصر امروز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه دانشگاه های ایران اسلامی بعد از گذشته ۳۹ سال از پیروزی انقلاب اسلامی از نظر کمی و کیفی با توسعه همراه بوده اند، گفت: اگر توجه کنیم متوجه می شویم که تحصیل در دانشگاه های کشور بعد از انقلاب برای اقشار مختلف مردم فراهم شده است.

وی از تحصیل قریب به ۷۰۰۰ دانشجو در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خبر داد، افزود: از این تعداد دو هزار نفر در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند و در این دانشگاه ۲۷۰ نفر عضو هیئت علمی با مرتبه های استاد یاری، دانش یاری و استاد تمام در حال فعالیت در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هستند.

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ادامه داد: همچنین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با داشتن هفت دانشکده، دو پژهشکده و یک پردیس به فعالیت های خود ادامه می دهد که در سایه تلاش دانشجویان و اساتید، پایگاه آی اس سی در آخرین رتبه بندی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عنوان ۲۵ دانشگاه جامع کشور شناخته شد و از نظر پژوهش نیز در رتبه ۱۹ کشور هستیم.

ولی زاده در ادامه با اشاره به اینکه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تولید علم موفقیت های بسیاری را کسب کرده و دارای جایگاه ویژه ای شده است، گفت: دانشگاه های نسل سوم که از سوی شورای انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و اسناد بالادستی دانشگاه ها تدوین و ابلاغ شده که در این راستا دانشگاه ها موظف اند تا ارتباط خود را با دانش و صنعت افزایش دهند.

وی حل مشکلات و معضلات جامعه را از وظایف اصلی دانشگاه ها عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در این مسیر حرکت ها و فعالیت های مختلفی را شروع کرده و اینکه دانشگاهی بتواند جزو دانشگاه های نسل سوم باشد بایستی در عرصه پژوهش کارنامه درخشانی داشته باشد به طوری که ما با آماده سازی زیرساخت ها می توانیم جزو دانشگاه های نسل سوم باشیم.

سند دانشگاه کارآفرینی را تدوین کردیم

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ابراز داشت: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان جزو معدود دانشگاه هایی است که توانسته سند دانشگاه کارآفرینی را تدوین کند این در حالی است که سند دانشگاه کارآفرینی این دانشگاه در وزارت علوم نیز به تصویب رسیده است.

ولی زاده بابیان اینکه مرکز رشد و فن آوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فعالیت خود را از سه سال پیش آغاز کرده است، افزود: هدف از راه اندازی مرکز رشد و فن آوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان این بود تا بتوانیم دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و اساتید به مرحله تجاری سازی برسانیم.

وی همچنین از راه اندازی کلینیک صنعت، معدن و تجارت توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز خبر داد و بیان کرد: این کلینیک را با اعتقاد به اینکه دانشگاه ها کلینیکی بزرگ برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سایر حوزه ها هستند راه اندازی کرده ایم و از طرفی هدف اصلی کلینیک شناسایی و رفع آسیب ها و عارضه هایی که بخش صنعت را تهدید می کند است.

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در پایان با تاکید بر اینکه برگزاری کلاس های مهارت آموزی و مهارت افزایی برای دانشجویان در این دانشگاه می تواند الگویی برای سایر دانشگاه ها باشد، خاطرنشان کرد: مهارت هایی که دانشجویان به سمت زندگی بهتر سوق می دهد و اینکه می تواند به اشتغال آنها تاثیرگذار باشد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار می کنیم.