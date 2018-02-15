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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۷

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه خبر داد:

آغاز عملیات تعمیر ۲۵۹۵ واحد در ثلاث باباجانی

آغاز عملیات تعمیر ۲۵۹۵ واحد در ثلاث باباجانی

کرمانشاه- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: عملیات تعمیر ۲۵۹۵ واحد زلزله زده در شهرستان ثلاث باباجانی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک عاطفی امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: در شهرستان ثلاث باباجانی ۲۱ روستا بیش از ۵۰ درصد تخریب شدند و ۲۱۳۸ واحد نیز صد درصد تخریبی هستند.

وی با اشاره به اینکه در شهر تازه آباد ۲۲۷ واحد کاملا تخریب شده است، افزود: از این تعداد تاکنون به ۲۰۲ واحد کانکس داده شده است و کسانی هم که کانکس نخواسته‌اند، مبلغ آن را دریافت کردند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به تخریب ۵۶۹۷ واحد در شهرستان ثلاث باباجانی در زلزله ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان، گفت: کار تعمیر ۲۵۹۵ واحد در این شهرستان آغاز شده که ۵۰ درصد نیز تعمیر شده و مردم به خانه‌هایشان رفتند.

عاطفی با بیان اینکه برای آغاز به کار واحدهای احداثی در شهر منظر صدور پروانه شهرداری و نظام مهندسی هستیم، گفت: در سطح روستاهای زلزله زده اسکلت ۱۳۹ واحد اجرا شده است همچنین ۱۶ سقف و ۱۶ دیوارچینی نیز به انجام رسیده است.

کد مطلب 4228783

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