۳۰درصد جمعیت استان تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی بعد از ظهر پنج شنبه در شهرستان دماوند در خصوص جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: ظرف ۳ تا ۵ سال باید بتوانیم، کل خودروهای فرسوده اعم از کامیون ها، کامیونت ها، موتور سیکلت ها، وانت ها و خودروهای سواری را جایگزین کنیم، که اگر این اتفاق بیفتد، اقدام بسیار بزرگی است که سبب ایجاد اشتغال وسیع و نیز کاهش آلودگی هوا دارد، که اعتبار آن از محل صرفه جویی ارزی در مصرف سوخت تامین خواهد شد.

وی گفت: ۷۰ درصد آلودگی هوا توسط خودروها ایجاد می شود.

استاندار تهران با بیان این که ۶۰ الی ۷۰ سال از عمر برخی از کامیون ها می گذرد، اظهار داشت: آلودگی این کامیون ها بسیار بالا است.

مقیمی طرح دوم قابل اجرا را ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده دانست و افزود: زندگی در بافت فرسوده در مسائل فرهنگی، رفاهی، آموزشی، ورزشی، درمانی و امنیتی بسیار پایین و پیچیده است، تعدادی از خانه های موجود در این بافت خالی است که خالی بودن یک خانه منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد شد، که با اجرای این طرح در ۲ برنامه ۲۶۰۰ محله بازآفرینی و احیا خواهد شد و سطح کیفی زندگی مردم و اشتغال آن ها سبب فعالیت بخش مسکن و صنایع خواهد شد.

۴.۵ میلیون نفر در استان تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند

وی مقاوم سازی را هدف اصلی بازآفرینی بافت های فرسوده دانست و گفت: در زلزله کرمانشاه اماکنی که مقاوم بود، کم تر آسیب دید.

استاندار تهران آلودگی هوا را از معضلات اصلی تهران و شهرستان های این استان دانست و گفت: باید همه در جهت کاهش آلودگی هوا تلاش کنیم، منابع این امر به شهرستان هایی که فعالیت بیشتری دارند، زئدتر تخصیص پیدا می کند، اگر منتظر بمانیم، تا اتوبوس نو درب منزل بیاید، اشتباه است، ما باید اتوبوس فرسوده را ببریم و اتوبوس نو را تحویل بگیریم.

مقیمی گفت: ۴.۵ میلیون نفر در استان تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند، که ۲.۵ میلیون نفر از آن ها در شهر تهران و ۲ میلیون در شهرستان ها هستند، که برخی از این بافت فرسوده در حاشیه شهرها است.

باید هر سال ۱۰ درصد بافت های روستا مقاوم سازی می شد

وی افزود: اگر تلاش فرمانداران و بنیاد مسکن در بخش بازآفرینی بافت فرسوده جدی نباشد، با مشکل مواجه خواهیم شد.

استاندار تهران با بیان این که شناسایی زمین برای بازآفرینی بافت فرسوده و شرکت هایی که می توانند این اقدامات را انجام دهند، از وظایف مهم مسئولین در شهرستان است، گفت: باید بحث بافت های فرسوده به صورت جدی دنبال شود، اکنون ۳۰ درصد جمعیت استان تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند، یعنی از هر ۳ خانواده در استان تهران یک خانواده در بافت فرسوده زندگی می کند.

وی افزود: بسیاری از مشکلات ما در بافت فرسوده و حاشیه نشینی است، ما باید به سراغ مالکان خودروهای فرسوده و نیز بافت های فرسوده برویم، ما از زلزله بم به بعد باید در روستا هر سال ۱۰ درصد مقاوم سازی انجام می دادیم و اکنون بافت فرسوده در روستایی نداشتیم، اما متاسفانه این اقدام انجام نشد.