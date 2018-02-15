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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۹

فرماندار شهرستان هشترود:

نرخ بیکاری در هشترود ۲۴ درصد است

نرخ بیکاری در هشترود ۲۴ درصد است

هشترود- فرماندار شهرستان هشترود گفت: نرخ بیکاری در هشترود ۲۴ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان بعداز ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرستان هشترود مهاجر فرست ترین شهرستان استان آذربایجان شرقی است.

وی با بیان اینکه این آمار علت و معلول هایی دارد که نیاز است تا بررسی دقیق و کاربردی شوند، افزود: نرخ با سوادی در هشترود نیز ۷۴/۱۸ است که ۱۰ درصد از شاخص استانی کم تر است.

وی گفت: هشترود در رتبه آخر میزان با سوادی در  استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

فرماندار شهرستان هشترود گفت: نرخ بیکاری در هشترود ۲۴ درصد است که از این حیث در رتبه آخر استانی قرار داریم.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل های منطقه گفت: از جمله این پتانسیل ها حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری است که باید در کارگروه های مربوطه برنامه ای در خصوص لزوم توسعه در موارد ذکر شده آماده و اجرایی شود.

امینیان ادامه داد: توسعه، عمران و پیشرفت این شهرستان در گرو توجه و تدبیر به صورت کاربردی در پتانسیل های بالقوه آن است.

کد مطلب 4228789

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