به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان بعداز ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرستان هشترود مهاجر فرست ترین شهرستان استان آذربایجان شرقی است.

وی با بیان اینکه این آمار علت و معلول هایی دارد که نیاز است تا بررسی دقیق و کاربردی شوند، افزود: نرخ با سوادی در هشترود نیز ۷۴/۱۸ است که ۱۰ درصد از شاخص استانی کم تر است.

وی گفت: هشترود در رتبه آخر میزان با سوادی در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

فرماندار شهرستان هشترود گفت: نرخ بیکاری در هشترود ۲۴ درصد است که از این حیث در رتبه آخر استانی قرار داریم.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از پتانسیل های منطقه گفت: از جمله این پتانسیل ها حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری است که باید در کارگروه های مربوطه برنامه ای در خصوص لزوم توسعه در موارد ذکر شده آماده و اجرایی شود.

امینیان ادامه داد: توسعه، عمران و پیشرفت این شهرستان در گرو توجه و تدبیر به صورت کاربردی در پتانسیل های بالقوه آن است.