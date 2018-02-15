مسئولین با هم افزایی نقاط ضعف شهریار را از بین ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل حسینی، بعدازظهر پنجشنبه در جلسه معارفه نوراله طاهری، به عنوان فرماندار شهریار طی سخنانی اظهار داشت: شهریار دارای مدیریت ویژه ای است و نقاط مثبت و منفی در این شهر وجود دارد که باید با استفاده از نکات مثبت نقاط منفی را از بین ببریم.

حسینی افزود: از نکات مثبت این شهر که سبب سنگین تر شدن مسئولیت مدیران می شود می توان به موقعیت استراتژیکی که این شهر دارد و به عنوان شهرستان بزرگی که در کنار پایتخت اشاره کرد، این موقعیت می تواند این شهر را در موقعیت ممتاز قرار دهد و باعث ارتقا این منطقه شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت جمعیتی بالای شهریار گفت: جمعیت بالای این منطقه سبب ایجاد موقعیت ویژه برای آن شده است که نیروی کار و پتانسیل خوبی را در خود قرار داده است و می تواند این شهرستان را به جلو ببرد که لازم است این منابع شناسایی شوند و در جهت استفاده از آن گام های بلند برداشته شود.

عضو شورای تامین شهریار با اشاره به این که باید با هم افزایی نقاط منفی شهر را پوشاند، افزود: این شهر نکات منفی را نیز در خود جای داده است که اولین مورد آن فقدان مدیریت واحد شهری در حوزه اجتماعی است، چرا که این شهرستان دارای ۷ شهر و روستاهای زیادی نیز دارد، وجود ۷ شورای شهر می تواند یک پتانسیل خوب برای یک جلسه مشورتی باشد، تا مشکلات منطقه ای را حل کنند و این مشکل ناشی از دید سنت و ملی نگر مسئولین این شهر است و شورای شهر واحدی باید برای این منطقه وجود داشته باشد تا مشکلات کلان این شهر را حل کنند.

حسینی اظهار داشت: اکنون ما در زیر ساخت ها دچار مشکل هستیم و از بسیاری از شهرستان های دیگر عقب می باشیم که حل این مشکلات نیازمند داشتن یک مدیریت واحد برای حل معضلاتی مانند ساخت بزرگراه ها است.