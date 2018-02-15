زیرساخت های مسکن مهر در هشترود تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مهرانی فر عصر امروز پنج شنبه در دیدار با اعضای شورای شهر هشترود با اشاره به تسهیلات مسکن گفت: باتوجه به اینکه تسهیلات مسکن در شهر به مدت چندین سال است که پرداخت نشده، لذا پرداخت تسهیلات ضمن خروج مسکن از رکود، زمینه اشتغال و همچنین توسعه شهر را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: از اعضای شورا و شهردار هشترود درخواست داریم زمینه صدور پروانه به متقاضیان را سهل و تسریع کنند.

وی گفت : وام های مسکن به ازای هر واحد به مبلغ ۱۸میلیون تومان با سود ۵درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۵ساله توسط بنیاد مسکن به متقاضیان واجد شرایط در سه مرحله و حسب پیشرفت فیزیکی و با نظارت عالیه بنیاد پرداخت می شود.

مهرانی فر در خصوص مشکلات مربوط به مسکن مهر گفت : باتوجه به احداث ۳۲۹ واحد مسکن در سایت پروژه مسکن مهر و ایجاد تمام زیرساخت ها توسط ادارات خدمات رسان که نهایت همکاری را داشته اند، فعلا تنها مشکل متقاضیان محوطه مسکن مهر است که براساس آخرین مصوبه شورای مسکن شهرستان مقرر شده شهرداری و اداره راه و شهرسازی شهرستان با همکاری اعضای پروژه نسبت به تسطیح معابر با تراشه آسفالت اقدام کنند.

وی افزود : همچنین باتوجه به اینکه محوطه سازی مسکن مهر برابر دستورالعمل های مربوطه بر عهده خود اعضا است، لذا مقرر شد اطلاع رسانی لازم از طریق شورای اسلامی شهر جهت انتخاب هیئت امنا توسط اعضا به عمل آید تا این هیئت به نمایندگی از مردم نسبت به انجام کارهای مربوطه از جمله جدول گذاری و زیرسازی اقدام کنند و شهرداری و بنیادمسکن نهایت تلاش و اقدامات لازم جهت تخصیص قیر رایگان جهت آسفالت ریزی پروژه را به عمل آورند.