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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

در نشست شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی مطرح شد:

۶۴ روستا در شهرستان ثلاث باباجانی با مشکل آب مواجه هستند

۶۴ روستا در شهرستان ثلاث باباجانی با مشکل آب مواجه هستند

کرمانشاه- نشست شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی امروز با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی امروز پنجشنبه با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.

عنایت عثمانی شهردار تازه آباد در این جلسه اظهار داشت: ۴۵ مورد صدور پروانه تحویل ستاد معین بازسازی داشتیم.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی نیز در این جلسه اظهار داشت: ۶۴ روستا مشکل آب دارند و ما سعی می کنیم با آبرسانی سیار فعلا مشکل حل شود.

وی با اشاره به اینکه مشکل آب روستای قلقله و زیارت تمرخان بر اساس برنامه پیش بینی شده حل خواهد شد، اظهار کرد: ۱۹ روستا فاقد شبکه داخلی هستند و این امر را در قالب ۴۰ کیلومتر شبکه داخلی پیش بینی کرده ایم.

محمودرضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این جلسه اظهار داشت: بیمارستان ثلاث باباجانی احتمالا تیرماه تحویل داده می‌شود و ما تلاش می کنیم طی دو ماه بیمارستان تجهیز شود.

کد مطلب 4228798

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