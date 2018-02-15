پای «باغ شهر راین» در مسیر ثبت جهانی لرزید/ قطع چنارهای شهر

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: شهر راین یکی از مقصدهای اصلی گردشگری در استان کرمان محسوب می شود، این شهر به دلیل وجود هزاران اصله چنار کهنسال به شهر چنارها نیز شهرت یافته است، بافت تاریخی شهر در کنار وجود ارگ تاریخی راین که از دوران ساسانیان به جای مانده است به این شهر شکوه خاصی داده است.

ارگ راین که همانند ارگ بم بنا شده دومین بنای بزرگ خشتی جهان محسوب می شود و از نظر معماری پهلو به پهلوی ارگ بم می زند و چشم هر بیننده را به خود خیره می کند.

باغ شهر سردسیر و تاریخی راین مملو از درختان میوه و خانه های تاریخی است که در دامنه کوه هزار بنا شده و آبشار راین که به صورت طبقاتی شکل گرفته است به این شهر جاذبه ای خاص داده است.

باغ شهر راین به دلیل چنارهایش در شورای معماری کشور به عنوان باغ شهر تاریخی به ثبت رسیده است و ارگ راین نیز در فهرست آثار ملی قرار دارد.

در کنار جاذبه های تاریخی و طبیعی، راین مرکز صنایع دستی کرمان نیز محسوب می شود و در کنار قالی راین صنعت ساخت چاقو آهنگری نیز در این شهر شهرتی دیرینه دارد و کیفیت چاقوهای دست ساز مردم این شهر در کشور بی نظیر است.

وقتی تمام داشته های این شهر تاریخی را کنار یکدیگر می گذاریم به سادگی می توان از این شهر به عنوان یکی از پتانسیل های مهم تاریخی و گردشگری کشور نام برد.

راین همچنین در مرکز سه مسیر گردشگری کرمان – راین – بم، کرمان – راین – دلفارد -جیرفت و کرمان – راین – شهداد قرار دارد.

قطع درختان ۱۰۰ ساله

تمام این موارد سبب شده است استان کرمان که رکورد دار آثار ثبت جهانی در کشور است و باغ شاهزاده، ارگ بم، روستای میمند، روستای دارستان و گلیم شریکی پیچ سیرجان، قناتهای بم و جوپار را در این فهرست دارد، حالا دور خیز کرده است که باغ شهر راین را نیز در یونسکو ثبت کند.

پرونده این شهر پس از شهر بم به عنوان دومین پرونده ثبت منظر فرهنگی در حال آماده سازی و تدوین برای فرستادن به یونسکو و بازدید بازرسان این نهاد بین المللی است

پرونده این شهر پس از شهر بم به عنوان دومین پرونده ثبت منظر فرهنگی در حال آماده سازی و تدوین برای فرستادن به یونسکو و بازدید بازرسان این نهاد بین المللی است.

اما دو شب قبل شهرداری راین با هدف تعریض خیابان منتهی به ارگ تاریخی راین اقدام به قطع تعدادی از درختان چنار و نارون که عمر برخی از آنها ۱۰۰ سال بوده کرده است.

به گفته مدیرروابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان این اقدام می تواند سدی در مسیر ثبت جهانی شهر راین در یونسکو باشد.

محمدمهدی افضلی از تعداد دقیق درختان قطع شده اعلام بی اطلاعی می کند و می گوید: این درختان در خیابان منتهی به ارگ تاریخی راین بوده اند.

افضلی می گوید: در حال حاضر نگران هستیم که بازرسان یونسکو در بازدید از شهر با توجه به قطع شدن درختان چنار کهنسال، مانع ایجاد کنند.

وی افزود: در حال حاضر فقط شهر بم و ارگ این شهر ثبت جهانی است اما شهر راین نیز با توجه به پتانسیل های قابل توجهی که از نظر تاریخی، بافت شهری و فرهنگ و باغ شهر بودن و مناظر طبیعی دارد برای ثبت جهانی پیشنهاد داده شده است.

شهرداری قصد داشته اقدام به تعریض خیابان کند اما چون نمی توانسته مغازه های اطراف را تخریب کند متاسفانه درختان را قطع می کند

وی گفت: راین در صورت ثبت جهانی ششمین پرونده جهانی کرمان خواهد بود این در حالیست که سایر استانها با کرمان فاصله زیادی دارند.

وی یکی از مهمترین شاخص های این پرونده را در کنار باغ شهر بودن راین وجود هزاران درخت چنار در این شهر دانست که بعضا عمری معادل ۱۰۰ سال دارند، دو روز قبل تعدادی از این درختان شبانه قطع شده اند طبق بررسیهای های کارشناسان میراث فرهنگی شهرداری قصد داشته اقدام به تعریض خیابان کند اما چون نمی توانسته مغازه های اطراف را تخریب کند متاسفانه درختان اطراف خیابان را قطع می کند.

وی بیان کرد: در همین بازدید مشخص شد قبل از قطع این درختان در روزهای قبل نیز در سوی دیگر خیابان درخت های چنار قطع شده اند.

وی گفت: راین از مهمترین مقصدهای گردشگری استان کرمان محسوب می شود و نگهداری و حراست از داشته های این شهر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

افضلی بیان کرد: با پیگیری های میراث فرهنگی در حال حاضر از قطع درختان جلوگیری شده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز گفت: در ایام نوروز این شهر مملو از گردشگر می شود و طبق روال همیشگی نباید هیچ گونه عملیات عمرانی در روزهای انتهایی سال شروع شود.

محمود وفایی ، رئیس میراث فرهنگی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به تدوین پرونده ثب جهانی راین هر گونه قطع درخت فضای سبز این شهر ممنوع است و می تواند در مسیر ثبت جهانی این اثر تاثیر گذار است.

ارگ راین از مهمترین بناهای خشتی کشور است و شامل عامه نشین، حاکم نشین و تمامی عناصر شهرنشینی اولیه است

وی تصریح کرد: ارگ راین از مهمترین بناهای خشتی کشور است و شامل عامه نشین، حاکم نشین و تمامی عناصر شهرنشینی اولیه است.

وی بیان کرد: این اثر بارها مرمت شده است و در کنار ارگ بم از زیباترین بناهای ثبت جهانی استان کرمان محسوب می شود.

وفایی اضافه کرد: ثبت جهانی این شهر می تواند موجب افزایش حضور گردشگران به این شهر و رونق اقتصادی شهر راین شود.

از سوی دیگر شهروندان راینی نیز با اشاره به کم عرض بودن خیابان های شهر راین از رفت و آمد خودروهای عبوری که از شهر جیرفت، بندرعباس و بافت به سمت کرمان و بم می روند ابراز گلایه می کنند.

سید محمد پور افضلی، از شهروندان راینی در این خصوص می گوید: متاسفانه خیابان های شهر به محل عبور و مرور خودروهایی تبدیل شده است که هیچ تناسبی با ساختار شهری ندارند و در خیابانی که عرض آن 6 متر هم نیست کامیون و اتوبوس رفت و امد می کند و این امر به یکی از مشکلات شهر تبدیل شده است.

وی خواستار احداث کمربند شهری شد و بیان کرد: متاسفانه با وجود درخواستهای مردم هیچ توجهی به ایجاد زیر ساختهای یک شهر گردشگری در راین نشده است به طور مثال حتی یک اقامتگاه برای مسافران در شهر وجود ندارد.

وی بیان کرد: ساختار شهر به دلیل هجوم مسافران از استانهای گرمسیر مجاور تغییر کرده است، مردم شهر از ثبت جهانی راین استقبال می کنند اما این امر در شرایطی مطلوب است که برای استفاده از این فرصت برنامه ریزی شده و زیر ساخت ایجاد شود.

راین نیز که همچون سایر شهرهای کرمان از فقر شدید زیر ساخت های گردشگری رنج می برد در صورت جذب سرمایه گذار می تواند به یکی از پر رونق ترین مقصدهای گردشگری کشور تبدیل شود و در این مسیر برنامه ریزی و حمایت مسئولان از سرمایه گذاران مورد اهمیت است.