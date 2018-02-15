۵ کشته شده حملات ائتلاف در سوریه احتمالا شهروند روسیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه مرگ پنج فرد روس زبان در سوریه را که گفته می شود در پی حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این کشور کشته شده اند را تایید کرد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اعلام این خبر گفت: بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده، در پی درگیری های نظامی، پنج نفر که به نظر می رسد شهروند روسیه باشند کشته شده اند. همچنین افراد دیگری نیز زخمی شده اند که البته این موضوع باید تایید شود.

زاخارووا در خصوص تعیین هویت این افراد افزود: مشخصا، اول از همه، وضعیت شهروندی آنها است که آیا همه آنها شهروند روسیه هستند یا کشور دیگر.

وی همچنین با تاکید بر اینکه هیچ یک از این افراد کشته شده نظامی نبوده اند، گفت: مایلم بار دیگر تاکید کنم که ما در خصوص نظامیان روسیه سخن نمی گوئیم.

زاخارووا در ادامه سخنان خود در خصوص ادعای کشته شدن ده ها یا صدها شهروند کشته شده روسیه در جریان حملات ائتلاف به رهبری آمریکا، این سخنان را اطلاعات پوچ خواند و افزود: ادعاهایی که در خصوص مرگ ده ها و صدها نفر از شهروندان روسیه مطرح می شود اطلاعات غلط منسوخ شده است. صحبت از (کشته شدن) ۴۰۰ یا ۲۰۰ یا ۱۰۰ و نه حتی ۱۰ نفر (در جریان حملات ائتلاف) نیست.

زاخارووا در خصوص این شایعه پراکنی ها گفت: آنهایی که این دست اطلاعات را در کانال های خود پخش می کنند، شبه نظامیان ضد دولت سوریه هستند که بنا به دلایلی از سطح مریخ عکس می گیرند و تصاویر یک پایگاه نظامی تخریب شده را روی آن مونتاژ می کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ملیت های مختلفی در جنگ سوریه حضور دارند، گفت شاید این اجساد ملیتی اوکراینی داشته باشند.