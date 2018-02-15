به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، علیرضا مرندی در پنجمین همایش سلامت معنوی که در سالن همایش‌های غدیر قم برگزار شد، گفت: نمی‌توان از سلامت معنوی غفلت کرد و علم آن در دست روحانیت و مراجع است که باید از آن‌ها استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: غرب زودتر از ما به فکر سلامت معنوی افتاده و آن‌ها همواره در راستای این موضوع کوشیدند هر چند که مباحث آن‌ها متفاوت است، اما به این موضوع توجه دارند.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران اظهار داشت: سلامت معنوی به موضوع چهارم در سازمان بهداشت جهانی به تصویب رسید اما ما غفلت کرده‌ایم و باید در گسترش آن بکوشیم.

وی ابراز داشت: سال‌هاست که کشورهای غربی سلامت معنوی را بر اساس آموزه‌های خود دنبال می‌کنند و کتاب‌هایی نوشته‌اند و این‌ها از آسیب‌هایی است که ما را تهدید می‌کند.

مرندی تصریح کرد: ما در قرون جدید هم از کتب آن‌ها استفاده می‌کنیم و باید سلامت معنوی در راستای مسائل اسلامی و ایرانی خودمان گسترش یابد.

وی اظهار داشت: در تلاش هستیم این خلأ را پر کنیم و ما علاوه بر سلامت جسمی مسئول سلامت معنوی انسان‌ها هم هستیم که نباید غفلت کنیم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران بیان داشت: مطالعات غربی نشان داده که همین مقدار که به سلامت معنوی توجه دارند، منجر به گسترش امید به زندگی و شفا و... شده است.

وی افزود: سلامت معنوی در توفیق جامعه و همچنین سلامت دنیا و آخرت مؤثر است و در آن تمامی مسائل عمیق معنوی بیان می‌شود.

مرندی گفت: توجه به سلامت معنوی موجب نشأت و گسترش مباحث دینی و علمی شده و تأثیرگذاری بسیاری در وجود انسان‌ها خواهد گذاشت.

وی گفت: تاکنون ۱۰۰ جلسه گذاشته‌ایم و خدمت مراجع و روحانیت رسیده‌ایم و امیدواریم که خداوند توفیق دهیم که بتوانیم از نظرات آن‌ها نیز استفاده کنیم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: ما دست یاری به سمت روحانیت و حوزه‌های علمیه دراز می‌کنیم و از آن‌ها طلب یاری کرده و امیدواریم که به با همفکری و همکاری هم به نتیجه مطلوب برسیم.

باید تعریف مناسب و کاملی از سلامت معنوی ارائه کنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این مراسم، از برگزاری این همایش برای دومین بار در شهر قم ابراز خوشنودی کرد و گفت: این همایش علاوه بر داشتن اهمیت ملی، در سطح جهانی نیز بسیار مهم است.

ابوالفضل ایرانی‌خواه افزود: سلامت انسان به خصوص سلامت معنوی امری مهم است که به لطف خدا و با تلاش و اقدامات آقای دکتر مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی پیشرفت‌های بسیاری داشته است.

وی تأکید کرد: ما باید با استفاده از علم دانشمندان خود در حوزه پزشکی و علوم حوزوی تعریف مناسب و کاملی از سلامت معنوی ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: توجه به لحاظ نمودن باور شیعی در تعریف سلامت معنوی اهمیت بالایی دارد چرا که در برخی از کشورها به ویژه آمریکا در ظاهر به نام اسلام و در اصل با تفکر فرقه وهابیت تعاریف اشتباهی به دنیا ارائه می‌شود.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم با برگزاری همایش سلامت معنوی در شهر مقدس قم، ما هم سهم کوچکی در این رسالت سنگین و مهم داشته باشیم.