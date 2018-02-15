  1. استانها
  2. قم
۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران:

نسبت به گسترش سلامت معنوی غفلت کرده‌ایم

نسبت به گسترش سلامت معنوی غفلت کرده‌ایم

قم - رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران با بیان اینکه دست یاری به سمت روحانیت دراز می‌کنیم، اظهار داشت: نسبت به گسترش سلامت معنوی غفلت کرده‌ایم و باید در گسترش آن بکوشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، علیرضا مرندی در پنجمین همایش سلامت معنوی که در سالن همایش‌های غدیر قم برگزار شد، گفت: نمی‌توان از سلامت معنوی غفلت کرد و علم آن در دست روحانیت و مراجع است که باید از آن‌ها استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: غرب زودتر از ما به فکر سلامت معنوی افتاده و آن‌ها همواره در راستای این موضوع کوشیدند هر چند که مباحث آن‌ها متفاوت است، اما به این موضوع توجه دارند.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران اظهار داشت: سلامت معنوی به موضوع چهارم در سازمان بهداشت جهانی به تصویب رسید اما ما غفلت کرده‌ایم و باید در گسترش آن بکوشیم.

وی ابراز داشت: سال‌هاست که کشورهای غربی سلامت معنوی را بر اساس آموزه‌های خود دنبال می‌کنند و کتاب‌هایی نوشته‌اند و این‌ها از آسیب‌هایی است که ما را تهدید می‌کند.

مرندی تصریح کرد: ما در قرون جدید هم از کتب آن‌ها استفاده می‌کنیم و باید سلامت معنوی در راستای مسائل اسلامی و ایرانی خودمان گسترش یابد.

وی اظهار داشت: در تلاش هستیم این خلأ را پر کنیم و ما علاوه بر سلامت جسمی مسئول سلامت معنوی انسان‌ها هم هستیم که نباید غفلت کنیم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران بیان داشت: مطالعات غربی نشان داده که همین مقدار که به سلامت معنوی توجه دارند، منجر به گسترش امید به زندگی و شفا و... شده است.

وی افزود: سلامت معنوی در توفیق جامعه و همچنین سلامت دنیا و آخرت مؤثر است و در آن تمامی مسائل عمیق معنوی بیان می‌شود.

مرندی گفت: توجه به سلامت معنوی موجب نشأت و گسترش مباحث دینی و علمی شده و تأثیرگذاری بسیاری در وجود انسان‌ها خواهد گذاشت.

وی گفت: تاکنون ۱۰۰ جلسه گذاشته‌ایم و خدمت مراجع و روحانیت رسیده‌ایم و امیدواریم که خداوند توفیق دهیم که بتوانیم از نظرات آن‌ها نیز استفاده کنیم.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: ما دست یاری به سمت روحانیت و حوزه‌های علمیه دراز می‌کنیم و از آن‌ها طلب یاری کرده و امیدواریم که به با همفکری و همکاری هم به نتیجه مطلوب برسیم.

باید تعریف مناسب و کاملی از سلامت معنوی ارائه کنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این مراسم، از برگزاری این همایش برای دومین بار در شهر قم ابراز خوشنودی کرد و گفت: این همایش علاوه بر داشتن اهمیت ملی، در سطح جهانی نیز بسیار مهم است.

ابوالفضل ایرانی‌خواه افزود: سلامت انسان به خصوص سلامت معنوی امری مهم است که به لطف خدا و با تلاش و اقدامات آقای دکتر مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی پیشرفت‌های بسیاری داشته است.

وی تأکید کرد: ما باید با استفاده از علم دانشمندان خود در حوزه پزشکی و علوم حوزوی تعریف مناسب و کاملی از سلامت معنوی ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: توجه به لحاظ نمودن باور شیعی در تعریف سلامت معنوی اهمیت بالایی دارد چرا که در برخی از کشورها به ویژه آمریکا در ظاهر به نام اسلام و در اصل با تفکر فرقه وهابیت تعاریف اشتباهی به دنیا ارائه می‌شود.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم با برگزاری همایش سلامت معنوی در شهر مقدس قم، ما هم سهم کوچکی در این رسالت سنگین و مهم داشته باشیم.

کد مطلب 4228805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها