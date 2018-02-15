مشکلات شهریار با نگاه هماهنگ استانی و شهرستانی حل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، عصر پنجشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان فرماندار شهریار، طی سخنانی اظهار داشت: باید به همت مسئولین و کمک مردم معضلاتی که در شهریار وجود دارد را حل کنیم، که در این مسیر پاسخگویی به مردم محور اصلی کار ما است.

طاهری افزود: خوشبختانه بنده در زمانی به عنوان فرماندار این شهر منصوب شده ام که بودجه سند چشم انداز توسعه ششم در حال تایید است و این سند ملاک خوبی برای برنامه ریزی می باشد.

وی افزود: یک مجموعه کامل از حرکت، اشتغال و تولید در دولت در حال اجرا و برنامه ریزی است که می تواند در برنامه ریزی های شهرستان مفید واقع شود.

فرماندار شهریار در ادامه با بیان این که در این شهرستان باید برای رفع مشکلات مردم، مسائل استانی و تدابیر شهرستانی را به طور یک دست ملاک عمل قرار دهیم، گفت: اگر ما اختلاف سلیقه هایی را که هم جهت با خواسته مردم نیست را کنار بگذاریم به نحو شایسته ای می توانیم به مردم خدمت کنیم.

وی روحیه تعامل و تعامل گری را بسیار مهم دانست و افزود: در این زمینه تعامل مردم و مسئولین را خواستار هستیم و امیدواریم با این تعاملات در جهت تولید اشتغال و جذب سرمایه گذار قدم های خوبی را برداریم.