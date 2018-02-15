مردم ثابت کردند که همیشه پای انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی عصر پنجشنبه در نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در سالن هلال‌احمر زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی با حضوری گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه امسال ثابت کردند که همواره پای انقلاب ایستاده و از آن خسته نشده‌اند، افزود: باید قدر این پایمردی را دانست و در راستای رفع مشکلات مردم گام برداشت.

وی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در زنجان، از آن مرحوم به عنوان یکی از مردان تأثیرگذار در انقلاب اسلامی یاد کرد و ادامه داد: همه ما باید فرصت داشته‌های خود را قدر بدانیم؛ چرا که باید پاسخ‌گوی اعمالمان در دو دادگاه که یکی در دنیا و افکار عمومی است و دیگری در محضر خداوند باشیم و فراموش نکنیم که کسی را قضاوت نکنیم، زیاد آیندگان نیز در مورد ما قضاوت خواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه سعادتمند واقعی در این دنیا کسی است که بتواند در مدت زمانی که خداوند فرصت حیات به او داده است، فعالیت‌های خداپسندانه و خوب داشته و خود را آماده رفتن به جایگاه ابدی با قلبی آرام و ضمیری امیدوار کند، تصریح کرد: بی‌شک، راهی که امروز در پیش گرفته‌ایم، باید همان راهی باشد که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی با روشنگری به همه ما نشان دادند.

خاتمی با یادآوری اینکه تربیت‌شدگان مکتب امام راحل، از جمله شهیدان آیت‌الله مطهری، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مفتح، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و ذخیره امروز ما مقام معظم رهبری، راهی که بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ترسیم کرده بودند، در پیش گرفتند، اظهار کرد: امروز یکی از سنگین‌ترین وظایف ما نیز آن است که همین راه را که راه روشنگری است، ادامه دهیم.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های جامعه امروز، وحدت بوده و این مهم در سایه تبعیت از ولایت‌فقیه و هم‌دلی مسئولان و مردم محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: کشور متعلق به جوانان است و این نسل باید تلاش کند تا آینده این سرزمین را بیش از پیش بسازد، لذا نباید به خاطر یک بی‌مهری، دست از تلاش برای آبادانی کشور برداشته و خود را کنار بکشند.