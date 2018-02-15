به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر پنج شنبه در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش اعتبارات قوه قضاییه ضروری است، اظهار داشت: قوه قضاییه به۲۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی تصریح کرد: کمبود بودجه و نیرو موجب طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دادگستری شده است.

سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: طی برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده شده است که سالانه ۸۰۰ قاضی استخدام کند تا در پایان برنامه پنجم قوه قضاییه دارای چهار هزار قاضی باشد.

در صورت عدم تامین اعتبار برخی تکالیف روی زمین می ماند

سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه دولت ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای سال ۹۷ قوه قضاییه اختصاص داده است، بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی هشت هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر به آن اضافه شد.

وی تأکید کرد: این میزان اعتبار یک‌سوم اعتبار موردنیاز قوه قضاییه است و باید تلاش شود که اعتبارات این قوه افزایش یابد.

وی افزود: ما همه تلاش خودمان را در این مورد در تعامل با دولت و مجلس کردیم. البته آن‌ها نیز تنگناهایی دارند؛ ولی اگر به ما کمتر از ۱۵ هزار و هشت‌صد میلیارد تومان داده شود که تا الآن هیچ روزنه‌ای نداریم که این مبلغ را به ما بدهند، بسیاری از تکالیف ما در سال ۹۷ زمین می‌ماند.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه همه تلاش را کردیم و نمایندگان مجلس نیز همکاری کردند و قرار شد از بودجه عمومی کل کشور حداقل ۲.۹ درصد به قوه قضاییه هرساله اختصاص پیدا کند. آن بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد، حدود ۴۲۴ هزار میلیارد تومان است که ۲.۹ درصد آن را ندادند و آن مقداری هم که در مجلس اضافه‌شده به نصف چیزی که ما نیاز داریم، نمی‌رسد.

کمبود نیرو و موانع پیش رو برای جذب

وی بیان داشت: در برنامه پنجم به قوه قضاییه اجازه داده بودند که هرساله ۸۰۰ قاضی گزینش کرده و به کار بگیریم. دولت اصرار کرد که در برنامه ششم حق استخدام کارمند و قاضی نداشته باشیم. عنوان کردیم که حجم کار این‌گونه است و مشکلاتی که در جامعه هست، مثل بیکاری یا مواد مخدر حجم پرونده‌ها را افزایش می‌دهد؛ لذا در برنامه ششم تلاش شد و مجلس هم همراهی کرد که در طول برنامه ششم ۴۰۰۰ قاضی و برای هرسال نیز ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند بگیریم.

حجت‌الاسلام اژه‌ای توضیح داد: در این راستا آزمون برگزار کردیم؛ امتحان گرفتیم و عده‌ای را متوقع کردیم به‌عنوان اینکه این موضوع در برنامه ششم آمده است؛ ولی یک ریال بودجه برای این قضیه منظور نشده و اکنون معاونت راهبردیِ قوه به منابع انسانی اعلام کرده که یک قاضی و کارمند هم تا الآن نمی‌توانید به کار بگیرید؛ چون بودجه‌اش تأمین نشده است.

وی تصریح کرد: اگر بودجه تأمین نشود -که تاکنون تأمین نشده است- ما نمی‌توانیم حتی یک نفر را به کار بگیریم. حال شما ملاحظه بفرمایید یک قاضی، بازپرس یا دادیار پرونده‌ای را پیگیری کند که چند نفر باهم دعوا کرده‌اند و بستگانشان نیز با حالات پرخاشگری و عصبی همراهشان هستند. ببینید و درحالی‌که شاکی انتظار دارد پرونده او به‌سرعت به نتیجه برسد، بازپرس یا قاضی همچنان درگیر سایر پرونده‌های ارجاعی است.

دشمن به دنبال یاس و ناامیدی در کشور

سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در کشور است، بیان کرد: دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی می‌خواهد روحیه یاس و ناامیدی در جامعه ایجاد کند.

وی تأکید کرد: ایجاد نشاط در جامعه و حفظ وحدت و همدلی در جامعه ضروری است.

وی خطاب به مسئولین افزود: ضمن قدرشناسی از این مردم، بدانید که به مردم و نظام مدیون هستیم و با این دیدگاه به قضایا نگاه کنیم. همچنین شما مسئولین به مجموعه خود نظارت مستمر داشته باشید و این نظارت باید از نزدیک باشد؛ نه اینکه پشت میز نشسته باشید. لازم است به‌صورت حضوری چه از مرکز استان و چه سایر شهرستان‌ها سرکشی کنید.

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان قضایی استان گفت: نظارت مستمر و دقیق و حضوری انجام دهید و تعامل و هماهنگی و مشورت در داخل مجموعه خود داشته باشید.

وی بر لزوم توجه به مشورت تأکید کرد و یادآور شد: بسیاری از مواقع ممکن است مواردی به ذهن دادیار یا قاضی برسد، اما به ذهن من نرسد. مشورت کردن هیچ منافاتی با استقلال قاضی ندارد و این موضوع را بنده بارها تأکید داشته‌ام و مشورت در موضوعاتِ بیرون قوه نیز تأکید می‌شود. به‌عنوان‌مثال مشورت با نیروهای نظامی و انتظامی، با نماینده، ولی‌فقیه، با نماینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ریش‌سفیدان در موضوعات مهم توصیه می‌شود.

رعایت انصاف و عدالت از ایجاد شایعات جلوگیری می کند

وی با اشاره به اینکه رعایت عدالت و انصاف در همه امور ضروری است، بیان کرد: باید در گفتار، نوشتار و رفتار انصاف موردتوجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ایجاد بسیاری از شایعات به خاطر نداشتن انصاف در گفتار و رفتار است و اگر با عدالت و انصاف رفتار شود از ایجاد شایعات جلوگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام اژه‌ای توضیح داد: یک مطلب را شایعه می‌کنند و به دست منِ نوعی می‌رسد و من هم بدون اینکه توجه کنم از چه منبعی آمده و محتوای آن چیست، آن را در عرض یک دقیقه انتقال می‌دهم که به میلیون‌ها نفر ممکن است برسد. گاهی حتی درنگ نمی‌کنم که ببینم به‌صورت ظاهر این مطلب درست است یا نادرست است.

بی انصافی در انتقاد از قوه قضائیه

سخنگوی دستگاه قضا با انتقاد از اظهارنظر برخی افراد که از پرونده‌ها اطلاعی ندارند، ادامه داد: خیلی از اوقات برخی افراد هستند که از ماهیت یک حکم و جزییات و روند قضیه اطلاع ندارند؛ بااین‌حال شروع به اظهارنظر می‌کنند و هرکس یک‌چیز می‌گوید.

وی ادامه داد: حرف بنده این است که اگر اطلاع ندارید، چگونه درباره چیزی که یک سال (کمتر و یا بیشتر) روی آن کار شده، ۱۰ الی ۱۵ قاضی آن را دیده‌اند، در دادسرا رسیدگی شده و فرضاً بازپرس مربوطه اعلام داشته که برای بنده این اتهام یا این تبرئه محرز شده اظهارنظر می‌کنید و چگونه چنین اظهارنظری را در جامعه پمپاژ می‌کنید؟ در این صورت چگونه انتظار داریم یک جامعه باصفا و با سلامت برایمان باقی بماند.

وی با طرح این موضوع که قوه قضاییه که امروز از زبان برخی بدخواهان، دشمنان و به تعبیر بنده بعضی از غافلان، این مقدار مورد هجمه قرار می‌گیرد، آیا این هجمه انصاف است یا بی‌انصافی است، بیان داشت: البته من نمی‌خواهم قوه قضاییه را تبرئه کنم یا هر فرد منتقدی را مورد مذمت قرار دهم. قوه قضاییه حتماً ایراد و اشکال دارد و ممکن است مسائلی در آن باشد که نه‌تنها قابل نقد است، بلکه قابل‌اعتراض و برخورد هم هست؛ اما آیا آنچه گفته می‌شود، همه صحیح است؟ بنده عرض می‌کنم و شهادت می‌دهم و خدا را شاهد قرار می‌دهم که همه این‌ها نه‌تنها صحیح نیست، بلکه بی‌انصافی است.