به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری عصر پنجشنبه در نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در سالن هلال‌احمر زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همواره در مقابل همه تهمت‌ها سکوت اختیار کرد و سکوت آن مرحوم در راستای بقای این نظام بود، افزود: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همواره دغدغه بقای نظام داشت، به همین خاطر با سکوت در برابر همه تهمت‌ها اجازه نداد تا کشور آسیب ببیند.

وی یکی از ویژگی‌های بارز مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را پشتیبانی از امام و رهبری دانست و با یادآوری اینکه همین ویژگی باعث شد تا از وی به‌عنوان یار همیشگی امام و رهبری یاد کنیم، تصریح کرد: آن مرحوم را نه تنها یار امام و رهبری، بلکه باید یار مردم و انقلاب دانست؛ چرا که همواره دغدغه حفظ انقلاب داشته و حتی در شرایطی که مورد آماج حملات بودند، وارد گود انتخابات شدند تا به دین خود ادا کنند.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول ۳۸ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی، مسئولیت‌ها و رسالت‌های مختلفی را در ایران اسلامی عهده‌دار بود، خاطرنشان کرد: حضور وی در عرصه انتخابات آن هم در شرایطی که مورد آماج حملات قرار داشت، حاکی از این بود که وی همیشه دغدغه این نظام را داشته و هیچ‌گاه حاضر نبود به خاطر تهمت‌هایی که به ایشان زده می‌شود، میدان خدمت به مردم را ترک کند.

برخی از نظریه‌پردازان دو جناح برای لاپوشانی خطاهای جریان متبوع خود، شخصیت آیت الله هاشمی را آماج اتهامات قرار دادند

دبیر اجرایی نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز با اشاره به اینکه تلاش‌های زیادی برای برگزاری این کنگره کشیده شد، افزود: حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان باعث شد تا امروز گرد هم آمده و شاهد برگزاری نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی باشیم.

فریدون خادم‌ افزود: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همچون سایر مسئولان ارشد کشور بیشترین و سخت‌ترین دیکته‌ها را برای اسلام و نظام نوشته بود ولی برخی از نظریه‌پردازان دو جناح برای لاپوشانی خطاهای جریان متبوع خود، شخصیت ایشان را آماج اتهامات قرار دادند.

وی با تاکید بر اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول ۶۵ سال فعالیت سیاسی خود، همواره به گونه‌ای عمل کردند که برای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، آبروی خود را در طبق اخلاص گذاشت، اظهار کرد: همه ما در جریان توهین‌ها و تهمت‌هایی که به آن مرحوم شد قرار داریم، اما نکته مهم این است که وی هیچ‌گاه با وجود چنین تهمت‌های ناروایی، دست از تلاش برای خدمت به نظامی اسلامی برنداشتند.