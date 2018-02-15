مادورو دستور بازگشایی کنسولگری ونزوئلا در آمریکا را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیکلاس مادور رئیس جمهوری ونزوئلا دستور بازگشایی کنسولگری این کشور در میامی آمریکا را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، مادورو طی سخنانی در دادگاه عالی این کشور با تاکید بر اینکه انتخابات این کشور باید به صورت آزادانه برگزار شود، دستور بازگشایی کنسولگری این کشور در میامی جایی که تعداد قابل توجهی از شهروندان ونزوئلایی مقیم آمریکا در آنجا زندگی می کنند را صادر کرد.

مادورو گفت: من راهنمایی های لازم را برای اقدام سریع برای گشودن کنسولگری (ونزوئلا) در میامی را به وزیر خارجه کرده ام تا تمامی ونزوئلایی ها بتوانند موفق به شرکت در انتخابات شوند.

وی تاکید کرد: در ونزوئلا ما هیچ کودتایی نداریم. انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار می شود و مردم آزادانه تصمیم می گیرند که چه کسی را به عنوان رئیس جمهوری خود انتخاب کنند.

لازم به ذکر است که گروه «لیما» که متشکل از ۱۴ کشور عضو آمریکای لاتین به علاوه کانادا است روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که انتخابات ونزوئلا که قرار است آوریل سال جاری میلادی برگزار شود، به دلیل عدم وجود امکان شرکت تمامی مردم این کشور به ویژه آن دسته از شهروندان ونزوئلا که در آمریکا زندگی می کنند و همچنین وجود تعداد زیادی زندانی سیاسی در این کشور آزادانه و دمکراتیک نخواهد بود.