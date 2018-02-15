پایان لیگ های جودو با قهرمانی نفت و پدافند هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۵ تیم و به صورت دوره ای در سالن شهید افراسیابی برگزار شد که در پایان نفت مسجد سلیمان موفق شد عنوان قهرمانی سیزدهیمن دوره رقابتهای لیگ برتر جودو مردان کشور را از آن خود کند.

پاس خراسان رضوی روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و نیروی زمینی ارتش هم عنوان سومی را به خود اختصاص داد.

همزمان با این مسابقات هفته پایانی لیگ دسته اول جودو نیز برگزار شد که در نهایت رعد پدافند هوایی عنوان قهرمانی را کسب کرد، نیروی مقاومت بسیج در جای دوم ایستاد و گروه کارخانجات ایلیا سوم شد.

محمد درخشان رییس فدراسیون جودو ، محمد منصوری سرمربی تیم ملی به همراه مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی پیشین تیم ملی جودو از نزدیک این مسابقات را تماشا کردند.

در جریان رقابتهای هفته پایانی طی مراسمی از فرزند شهید مدافه حرم حیدر جلیلوند و پدرش تقدیر شد.