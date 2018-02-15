۷۰ میلیون تومان هدیه میان منتخبان جشنواره قرآن وعترت توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرهیزگاری در جلسه هماهنگی برنامه های موضوعی جشنواره های قرآن وعترت که روز پنجشنبه در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید دبیران اجرایی کمیته های هشت گانه جدول زمانی نهایی را برای برگزاری جشنواره و زمان داوری آثار داشته باشند تا کارها منظم برگزار شود.

وی اضافه کرد: در یک حرکت فرهنگی ارزشمند برای ترویج فرهنگ قرآنی هشت جشنواره در بخش های تلاوت قرآن کریم و آواها و نغمه های دینی، خوشنیوسی، هنرهای نمایشی، هنرهای ادبی، جشنواره فیلم کوتاه، فیلم نامه و عکس، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی و دستی، رسانه و مطبوعات در اسفند ماه برگزار می شود.

۹۰ میلیون تومان برای برگزاری ۸ جشنواره

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در خصوص هزینه اختصاص یافته برای این جشنواره ها گفت: متاسفانه یکی از مشکلات ما کمبود اعتبارات پیش بینی شده برای این رویداد فرهنگی و قرآنی است که اختصاص ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برای ۸ جشنواره مهم به هیچ وجه کافی نیست و نمی تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.

وی اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد این اعتبار برای هدایای منتخبین هزینه خواهد شد و به طور میانگین برای هر رشته ۱۰ میلیون تومان می توانیم هزینه کنیم که بسیار ناچیز است.

پرهیزگاری بیان کرد: شاید مشابه چنین جشنواره ای در استانهای دیگر حداقل با ۳ تا ۴ برابر این هزینه ها برگزار می شود وانگیزه شرکت کنندگان هم بالا میرود امادراستان با همراهی و تعامل خوب داوران و دست اندرکاران با کمترین هزینه در حاتل تدارک برگزاری این جشنواره هستیم.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که برخی رویدادها در شهرستانها برگزار شود اما کمبود اعتبارات این امکان را نمی دهد لذا ما جشنواره را به صورت متمرکز در قزوین برگزار می کنیم اما از همه شهرستانها می توانند شرکت کنند.

وی اظهارداشت: از اداره اوقاف، تبلیغات اسلامی، شهرداری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین که در امور دینی پیشقدم و حامی هستند انتظار داریم در تامین جوایز منتخبین جشنواره به ما کمک کنند تا جشنواره ای در خور نام آن در امور دینی برگزار کنیم.

پرهیزگاری تصریح کرد: البته دیدگاه مدیرکل ارشاد و دبیران کمیته ها و دست اندرکاران جشنواره افزایش هدایا بود اما تاکنون نتوانسته ایم از اعتبارات استانی برای این موضوع هزینه ای دریافت کنیم و باید با همین اعتبار برآورد نهایی را صورت داده و جدول بررسی آثار و مراسم اختتامیه را تنظیم کنیم.

وی اضافه کرد:در کنار برگزاری جشنواره لازم است برنامه های جنبی از جمله نمایشگاه آثار منتخب در بخش هنرهای تجسمی، خوشنویسی، محفل انس با قرآن، شب شعر با مضامین قرآنی، اجرای نمایش خیابانی پیش بینی و اجرا شود.

توزیع دو هزار جلد قرآن در هیئت ها و مساجد

پرهیزگاری گفت: به مناسبت برگزاری جشنواره قرآن و عترت بیش از دو هزار جلد قرآن به صورت رایگان و هدیه در اختیار مساجد، حسینیه ها و محافل قرآنی و حتی جلسات خصوصی و شخصی قرآنی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تجلیل از پیش کسوتان و فعالان قرانی، دیدار با خانواده های شهدای قرآنی و تجلیل از آنها هم در برنامه های جنبی جشنواره پیش بینی شده است که اجرا می شود.

در ادامه سایر دست اندرکاران برگزاری جشنواره هم دیدگاه خود را در خصوص نحوه بررسی آثار، داوری و اختتامیه بیان کردند.