۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس مورد استقبال مردم یزد قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس که روز گذشته وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شده بود،‌ صبح امروز در فرودگاه مورد استقبال رسمی نظامی و عصر امروز مورد استقبال مردم دارالعباده قرار گرفت.

مردم یزد امروز با اجتماع در میدان آزادی یزد، پیکر شش شهید گمنام را بر دستان خود تا میدان امیرچخماق یزد حمل کردند و شهدای گمنام را تا محل دفن هشت شهید گمنام در حسینیه امیرچخماق همراهی کردند.

پیکر این شهدا که قرار است در شهرستان‌های بافق، خاتم، میبد و یزد دفن شود،‌ امروز بر دستان مردم یزد استقبال و بدرقه خواهد شد.

روز یکشنبه، پیکر اولین شهید از محل سپاه قدیم میبد تا دانشگاه علوم قرآنی این شهر تشییع و در این دانشکده خاکسپاری می‌شود که این شهید، ۱۸ ساله بوده و پیکر وی از مناطق عملیاتی عملیات رمضان به دست آمده است.

عصر یکشنبه نیز پیکر یکی از شهدای گمنام از مسجد ساداتی صفائیه تا مرکز فرهنگی دفاع مقدس در پارک آزادگان تشییع و در موزه دفاع مقدس به خاک سپرده می‌شود که پیکر این شهید ۲۰ ساله نیز از منطقه عملیاتی عملیات رمضان به دست آمده است.

دو شهید ۲۷ و ۱۹ ساله نیز عصر دوشنبه در مبارکه بافق از مسجد صاحب الزمان (عج) تا پارک نطقی بافق تشییع و در این پارک خاکسپاری می‌شود که پیکر شهید ۲۷ ساله مربوط به عملیات والفجر در منطقه فاو و پیکر شهید ۱۹ ساله مربوط به تک دشمن در منطقه زبیدات است.

دو شهید نیز روز سه‌شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رأس ساعت هشت صبح از محل سپاه قدیم شهرستان خاتم در منطقه هرات تا حسینیه صاحب‌الزمان (عج) تشییع می‌شود که یکی از این شهدا ۲۲ ساله و مربوط به عملیات والفجر ۸ و دیگری ۲۵ ساله مربوط به عملیات کربلای ۴ است.

در مراسمی که عصر امروز در میدان امیرچخماق یزد برگزار شد،‌ امام جمعه یزد،‌ امام جمعه محمدآباد و جمع دیگری از مسئولان در کنار مردم حضور داشتند و آیت الله ناصری، امام جمعه یزد بر پیکر این شهدا نماز خواند.