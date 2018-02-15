به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری عصر پنجشنبه در کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در فرهنگ‌سرای هلال‌احمر زنجان برگزار شد، با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که دشمن به دنبال تخریب چهره‌های تاثیرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، افزود: آنچه که امروز بدخواهان نظام دنبال می‌کنند، شایعه‌پراکنی و تهمت زدن به عناصر انقلاب است تا با این روش، میراث‌های همیشه زنده نظام را با خاک فراموشی دفن کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه موزه‌ها در کشورهای بزرگ دارای ارزش و جایگاه ویژه‌ای هستند، تصریح کرد: امروز نیازمند حفظ و حراست از میراث ماندگارمان که هویت این خاک‌اند، هستیم؛ چرا که اگر نسبت به حفظ این میراث اقدام نکنیم، دیری نخواهد پایید که میراثمان توسط کشورهای نوبنیاد که قصد دارند با هویت دیگران برای خود تاریخ‌سازی کنند، به تاراج خواهد رفت.

انصاری با اشاره به اینکه در قرآن کریم، از میراث به عنوان الگویی برای ارائه به انسان‌ها یاد شده است، ادامه داد: در قرآن کریم از ارزش‌ها به‌عنوان ملاک یاد شده است، بنابراین باید تلاش کنیم هویت ملی، انقلابی و مواریث‌مان را بازشناسی و از این ارزش‌ها پاسداری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه امروز برای عبور از مشکلات ریز و درشتی که کشور گریبان‌گیر آن است، راهی به جز بهره‌مندی از تجربیات امام راحل و یاران ایشان از جمله هاشمی رفسنجانی نداریم، افزود: بهره‌مندی از تجربیات افرادی چون مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سایه شناخت این افراد است که بی‌تردید، برگزاری چنین برنامه‌های خودجوشی به تحقق این مهم کمک شایانی خواهد کرد.

دبیر مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه ۸ هزار و ۸۰۰ صفحه تفسیر قرآن توسط هاشمی رفسنجانی در زندان نوشته می شوند که آیا برای ساخت فیلم استقامت و پژوهش های این مرد کافی نیست، گفت: افرادی که برای شهدای مدافع حرم فیلم می سازند نگاهی هم به فرمانده این شهدا داشته باشند.

انصاری با بیان اینکه آیت الله هاشمی برای تامین خرج مبارزه فعالیت های اقتصادی را سامان داد و سرباز بی قرار و عاشق در خدمت نهضت و امام خمینی (ره) بود، افزود: دشمنان همواره زندگی افسانه ای و کاخ نشینی برای هاشمی ساخته اند، در حالی که خانه هاشمی امروز تبدیل به موزه شده است.

وی با بیان اینکه مکتب فکری آیت الله هاشمی بر مبنای تفکرامام راحل بود، تاکید کرد: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با طرح سازندگی، کشور را در بدترین شرایط ساخت.

دبیر مجمع روحانیون مبارز در ادامه با بیان اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای تامین هزینه مبارزه، فعالیت‌های اقتصادی را سامان داد و سرباز بی‌قرار و عاشق در خدمت نهضت و امام خمینی (ره) بود، گفت: دشمنان همواره در تلاش بودند تا افسانه کاخ‌نشینی هاشمی را که زائیده ذهن خودشان بود، به حقیقت تبدیل کنند، اما امروز می‌بینیم که خانه هاشمی تبدیل به موزه شده و یکی از شاخصه‌های موزه، حفظ میراثی است که مردم دوست دارند همیشه از آن‌ها یاد کنند.