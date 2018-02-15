به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن غرویان عصر پنج شنبه در کنگره بزرگداشت هاشمی رفسنجانی که در فرهنگ‌سرای هلال‌احمر زنجان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های مهم جامعه امروز، معرفی بزرگانی چون هاشمی رفسنجانی به اهلش است، افزود: به اعتقاد من، هنرمندان در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید تلاش بیشتری نسبت به معرفی شخصیت‌های بزرگ انقلاب داشته باشند.

وی با یادآوری اینکه در قرآن کریم آمده است که اگر انسان گناهان بسیاری داشته باشد، اگر یک کار خیر انجام دهد، همه سیئات را محو می‌کند و فوت هاشمی رفسنجانی در شرایطی که بی‌مهری‌های زیادی به ایشان روا می‌شد، همان احباط و تکفیر معنی می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که در بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص هاشمی رفسنجانی آمده است: «خناثان نخواستند و نمی‌خواهند رابطه رفاقت من با آیت‌الله بیان شود، کسانی مواظب باشند که از آن خناثان نباشند».

غرویان با اشاره به اینکه نحوه زندگی و رحلت هاشمی رفسنجانی و اینکه این شخصیت بارز انقلاب اسلامی، چگونه در دل‌ها جای گرفت و در پایان عمر خویش نیز در جوار مراد خویش آرمید، باید مورد توجه فیلم‌سازان و هنرمندان کشورمان باشد، اظهار کرد: امروز باید شخصیت‌هایی چون هاشمی رفسنجانی که برای بقای این نظام ممارست‌های زیادی کشیده‌اند، از طریق رسانه برای نسل آینده به‌عنوان یک سند معتبر خلق و جاودانه باقی بماند.

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در ادامه، خطاب به رسانه‌ها با یادآوری اینکه همه ما در تحلیل مثبت و منفی شخصیتی چون هاشمی رفسنجانی مسئولیت شرعی داریم، خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود اینکه این‌همه نکات مثبت در شخصیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وجود دارد اما برخی هنوز علیه ایشان حرف می‌زند که این حاکی از منفی نگر بودن چنین افرادی است.