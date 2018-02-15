۵۳۰ میلیارد تومان برای گازرسانی در مازندران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آستانه عصر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از گازرسانی به ۱۱ روستای هزارجریب شرق مازندران در روستای سهکیله نکا، اظهار داشت: هزینه گازرسانی بسیار بالاست و در ادامه این راه و گازرسانی نیازمند همراهی مردم و صرفهجویی هستیم.
وی با بیان اینکه وظیفه وزارت نفت تامین انرژی مردم است، افزود: وزارت نفت برای هر اینج کیلومتر خط لوله گاز باید ۲۵هزار دلار هزینه کند.
مشاور وزیر نفت با اعلام اینکه توسعه پروژههای گازرسانی با قوت در استان مازندران در دست انجام است؛ یادآور شد: اکنون ۹۹.۵ درصد جمعیت شهری مازندران از گاز سالم، پاک و طبیعی برخوردار هستند.
آستانه با اعلام اینکه ۹۱ درصد جمعیت شهری و روستایی استان مازندران به شبکه گاز اصلی متصل شدهاند، خاطرنشان کرد: تلاش برای گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار در دست انجام است.
نماینده وزارت نفت در طرحهای گازرسانی با بیان اینکه رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران بهرهگیری حداکثری صنایع از گاز طبیعی است، افزود: باید با هماهنگی و همکاری شرکتهای گاز استانی، شرکت پخش و پالایش، شرکت شهرکهای صنعتی و استانداریها و سایر سازمانهای ذیربط، فضایی فراهم شود تا صنایعی که هم اکنون از سوخت مایع استفاده میکنند به سمت استفاده از گاز طبیعی سوق داده شوند.
وی با اشاره به مصرف گاز در مازندران گفت: سالانه ۶ میلیارد متر مکعب گاز در استان مازندران مصرف می شود که باید صرفهجویی لازم در این بخش انجام شود.
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