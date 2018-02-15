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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۵

امام جمعه شهرکرد:

خدمت صادقانه پیام حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود

خدمت صادقانه پیام حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: خدمت صادقانه و صالحانه پیام حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه قوه قضاییه و دستگاه قضا امر سنگینی بر دوش دارند، بیان کرد: دستگاه قضاوت در جامعه نقش مهمی دارد.

وی بیان کرد: حفظ عدالت مهمترین راس فعالیت قوه قضاییه است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری  و امام جمعه شهرکرد با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر توطئه ها دشمنان را خنثی کرد.

سلامت ایمانی در دستگاه قضا حاکم باشد

وی بیان کرد: حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۲۲۲ بهمن پیام دارد و پیام آن این است که مدیران در مسیر خدمت صادقانه و صالحانه حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری  و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: دستگاه قضا کمتر گرفتار بازیگری های سیاسی بوده است و باید سلامت ایمانی در دستگاه قضا حاکم باشد.

حضور پر شور مرد در راهپیمایی ۲۲ بهمن توطئه های دشمن را خنثی کرد

وی بیان کرد: مردم با حضور پر شور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر وحدت و همدلی خود را به جهانیان اثبات کردند و توطئه های دشمن را خنثی کردند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال اعمال کردن توطئه های جدید در کشور است، بیان کرد:  کمرنگ کردن ارزش های اسلامی و ایجاد روحیه ناامیدی در جامعه از مهمترین اهداف دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری  و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: کار قضاوت بسیار سخت است و باید یک قاضی تلاش کند با حفظ عدالت به حق برسد.

وی بیان کرد: یک قاضی باید تلاش کند در مسیری حرکت کند که جز یافتن حق چیز دیگری برای او شیرین نباشد.

کد مطلب 4228832

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