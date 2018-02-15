تبدیل بخش چوار به شهرستان به طور جدی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز پنجشنبه در سالروز واقعه حمله هواپیماهای عراقی به فوتبالیست های بخش چوار اظهار داشت: تقدیم ۱۸۶ شهید گلگون کفن در راه اعتلای این نظام الهی نشان دهنده وفاداری و روحیه ارزشی مردم بخش چوار در دفاع از آرمانهای انقلاب است.

وی ادامه داد: مردم این بخش در دوران دفاع مقدس به خوبی از مرزهای استان حراست کردند که باید در جهت معرفی رشادت های آنان تلاش شود.

استاندار ایلام تاکید کرد: امروز نیز این منطقه به کانون توسعه صنعتی استان تبدیل شده و مراکز بزرگی همچون پالایشگاه گاز و مجتمع پتروشیمی ایلام در این منطقه ایجاد شده است.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: حادثه شهادت ۱۵ نفر از فوتبالیست های این بخش در دوران جنگ تحمیلی این منطقه را جهانی کرده ولی باید بیش از پیش ابعاد و زوایای این حادثه وحشیانه را معرفی و رسانه ای کنیم.

وی با اشاره به درخواست مردم این بخش برای تبدیل این منطقه به شهرستان گفت: مسئولان استان این موضوع را به طور جدی دنبال می کنند و امیدواریم هرچه زودتر شاهد تحقق این امر باشیم.