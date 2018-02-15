به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری امروز در همایش سبک زندگی و سلامت در استان یزد با ارائه تعاریفی از سبک زندگی اظهار داشت: سبک زندگی در واقع تعیین بهترین راه و روش برای تداوم زندگی و شناخت مضرات و فواید انتخاب‌ها برای زندگی است.

وی با بیان اینکه مهمترین مؤلفه در انتخاب سبک زندگی خوب، شاخت هدف زندگی است، افزود: متاسفانه در زندگی‌های امروز هدف از زیستن مورد غفلت قرار گرفته است.

ناصری خاطرنشان کرد: انسان‌ها باید به فلسفه وجودی خود فکر کنند و بیاندیشند که چرا به دنیا آمده اند و اگر این موارد را مدنظر قرار دهند، آنگاه هرگز تخریب و نابودی دیگران را رقم نمی زنند.

امام جمعه یزد ادامه داد: اگر زندگانی بر این سبکی که دنیا در حال پیش رفتن است استوار بماند، برای هیچ است و تمام برنامه‌ریزی‌های برای زندگانی و لذت موقت و هیچ اثر و فایده‌ای هم در پی ندارد.

وی با بیان اینکه اسلام تفکر و تعقل را انسان می‌خواهد، تصریح کرد: در دین مبین اسلام، خداوند متعال بر تفکر و تعقل و تدبر انسان‌ها تاکید داشته در حالی که می‌بینیم امروز در بسیاری از سبک‌های زندگی غربی که مردم ما نیز در حال الگوگیری از آن هستند، این موارد رعایت نشده است.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سبک آموزشی و سیستم آموزشی کشور و بیان اینکه نقص‌های جدی در سیستم آموزشی وجود دارد، عنوان کرد: سیستم آموزشی ما نیز دانش آموزان را به تعقل و تفکر وا نمی ‌دارد و این سیستم، سیستم حفظی است که ۵۰ سال است بر کشور ما حاکم شده است.

وی تاکید کرد: اگر ما در زندگی به دنبال آرامش هستیم، باید تفکر و تعقل را از کودکی در میان فرزندان خود نهادینه کنیم زیرا تفکر و تعقل، انتخاب بهتر را به دنبال خواهد داشت و انتخاب بهتر در هر موردی، آرامش و آسایش را به دنبال خواهد داشت.

امام جمعه یزد اظهار امیدواری کرد: با تغییر روند آموزش و تلاش برای تقویت اخلاق، معنویت و تربیت دینی، بتوانیم در آینده جوانانی اخلاق مدار، متفکر و دارای روحیات معنوی داشته باشیم.