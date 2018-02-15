یاد و خاطره شهدای زمین فوتبال چوار گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی امام جمعه ایلام، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام و محمدرضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد نقی لطفی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره ۱۵ شهید گرانقدر زمین فوتبال چوار اظهار داشت: اوج مظلومیت و شهادت و ناجوانمردی دشمن را در این حادثه مشاهده می شود.

وی افزود: رژیم صدام وابسته به نظام سلطه بود این جنایت را که ما در تاریخ ورزش دنیا نمونه آن را نداریم که در هیچ کجای دنیا این چنین حادثه ای رخ نداده و این نشان از مظلومیت ملت بزرگ ایران در ۸ سال دفاع مقدس دارد.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در این مراسم نیز اظهار داشت: حادثه ای که در زمین فوتبال چوار اتفاق افتاد یک جنایت عظیم جنگی است.

وی افزود: درصدد هستیم این روز را در تقویم ملی کشور ثبت کنیم و یادمان شهدای زمین فوتبال چوار را بسازیم.

محمد رضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال نیز در این مراسم اظهار داشت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای گرانقدر درصدد هستیم این زمین را برای برگزاری یک مسابقه ملی ساماندهی کنیم.