لوله تفنگ، مشکلات جوامع اسلامی را حل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی شامگاه پنجشنبه در دیدار نخبگان، علمای دینی و رهبران جامعه اسلامی حیدر آباد، با بیان اینکه مسلمانان با هم برادرند و اسلام برای سعادت همه انسانها است، تصریح کرد: ادیان برای استقرار خوبی ها و حذف مفاسد آمده اند و مسلمانان در این زمینه وظیفه دینی دارند.

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از حضور در میان مردم مسلمان حیدرآباد و کشور زیبای هندوستان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حضورم در حیدرآباد به معنای آن است که ایران و هندوستان یک پیوند تاریخی و فرهنگی فرای روابط اقتصادی و سیاسی دارند و دو ملت بزرگ ایران و هند در طول دهه ها به عنوان مردمانی که دارای ریشه تاریخی و فرهنگی مشترک بوده اند ، در کنار هم قرار داشته اند.

روحانی اظهارداشت: پیام من به عنوان نماینده ملت ایران به تمام مردم کشور بزرگ هند و بویژه شهر تاریخی حیدرآباد پیام برادری و دوستی ملت ایران برای ملت هندوستان است.

رئیس جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابطی صمیمانه تر و نزدیکتر میان دو ملت بزرگ ایران و هند در تمام زمینه ها است .

روحانی خاطرنشان کرد: از دیدگاه آئین مقدس اسلام اهداف بلندی داریم که آن اهداف فراتر از مذاهب مختلف می باشد و ما همه به پیروی از قران و پیامبر اسلام (ص) برای استقرار خوبی ها بر روی زمین و از بین بردن بدی ها ومفاسد مسوولیت داریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه وظیفه مهم تمام انسان های مومن به اسلام ، پیامبر (ص) و قرآن مجید در کنار داشتن روابط ولایی نسبت به یکدیگر ، امربه معروف و نهی از منکر است ، گفت : امر به معروف به معنای استقرار نیکی ها و خوبی ها و نهی از منکر به معنای تلاش برای زدودن بی اخلاقی و مفاسد در جامعه است.

روحانی با اشاره به اینکه مسلمانان از دیدگاه اسلام دارای هدف والای انسانی هستند، اظهارداشت:براساس آموزه های پیامبر بزرگوار اسلام ، همه پیروان مذاهب اسلامی علاوه بر اینکه باید با هم برادر و متحد باشند ، ضروری است نسبت به همه انسان ها هم دلسوز باشند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دو مقطع حساس تاریخی را می توان از مقاطع نزدیکی و ارتباط جوامع بشری با یکدیگر نامگذاری کرد، گفت: مقطع اول مربوط به حدود 200 سال و شکل گیری صنعت خودرو، ریل و هواپیما مربوط می شود که به واسطه استفاده از تکنولوژی و صنعت، مسیر ارتباط ملت ها با یکدیگر کوتاهتر شد .

روحانی اضافه کرد: در آن مقطع کشورهای صنعتی مراکز بزرگ صنعتی را بوجود آوردند و به مواد اولیه ای نیاز پیدا کردند که عمدتا در کشورهای غیر صنعتی و در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی در آسیا و آفریقا بود و در این راستا برای اینکه مواد اولیه را ارزانتر و محصول خود را گرانتر بفروشند متاسفانه رابطه ناعادلانه و غیرمنصفانه ای با ملت های دیگر برقرار کردند و بخشی از استثمار و استعمار از این مقطع نشات می گیرد.

رئیس جمهور گفت: با شکوفایی صنعتی، ارتباطی که می باید به روابط دوستانه و عادلانه تر بشریت منجر می شد متاسفانه به نوعی ظلم ، استعمار و استثمار منجر گردید و ریشه جنگ به ظلم برمی گردد و در چنین شرایطی جنگ به عنوان دفاع از حقوق یک جامعه آغاز می شود.

روحانی خاطرنشان کرد: زمانی که مسلمانان دارای علم و دانش بودند و غرب از آن فاصله داشت، ما بدون منت علم خود را در اختیار آنان قرار دادیم اما زمانی که غربی ها به دانش و تکنولوژی رسیدند مانند ما رفتار نکردند و هنوز هم حاضر نیستند تکنولوژی و صنعت خود را عادلانه و منصفانه در اختیار دیگران قرار دهند .

رئیس جمهور با طرح این سوال که با وجود این شرایط چه راهی فراروی مسلمانان قرار دارد ، گفت: تنها راهی که پیش رو داریم وحدت و اتحاد و تلاش مضاعف در کسب علم و دانش است چرا که خداوند استعداد علم و دانش را در اختیار همه انسان ها قرار داده و در این راه تنها نیازمند تلاش مضاعف ، جهاد و وحدت هستیم.

روحانی با بیان اینکه دنیای غرب کشورهای اسلامی را با ایجاد اختلاف به خودشان مشغول کرده است ، اظهارداشت: اختلافات موجود در حالی است که شیعه و سنی قرن ها برادرانه در کنار هم زندگی می کردند و در عراق و سوریه تمام مذاهب همزیستی مسالمت آمیزی با یکدیگر داشتند و در این میان هندوستان را می توان موزه زنده همزیستی مسالمت آمیز مذاهب ، ادیان و اعتقادات گوناگون توصیف کرد اما امروز غربی ها میان مسلمانان فاصله انداخته و گروههایی به نام اسلام و جهاد تشکیل داده که ارتباطی با اسلام ندارند و از آنان به عنوان گروه های تکفیری یاد می کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: ندای جمهوری اسلامی ایران از روز نخست انقلاب اسلامی، ندای وحدت ، استقلال ، اتحاد و نگاه به شرق بوده است و بر این مبنا حرکت کرده ایم و در سالهای اخیر نیز در کنار ملت های منطقه تلاش داشته ایم جنگ و خشونت برطرف شود.

روحانی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف و اولویت های اصلی جمهوری اسلامی ایران، برقراری روابط صمیمانه و برادرانه با همه کشورهای اسلامی و منطقه است ، اظهارداشت: نمی خواهیم با هیچ کشور اسلامی و کشورهای منطقه و ملت های دوست خود، فاصله داشته باشیم و اگر مشکلی در جهان اسلام وجود دارد، راه حل آن لوله تفنگ و نظامی نیست بلکه با منطق ، استدلال و گفت و گو می توان مسایل را برطرف کرد.

رئیس جمهور در ادامه، گسترش فناوری ارتباطات ، اینترنت و دیجیتال را از مقاطع دیگر تاریخی نزدیکی جوامع بشری برشمرد و اظهارداشت: این مقطع از اواخر قرن پیش آغاز شده و باید مسلمانان هوشیار باشند که به مانند مقطع قبلی ، غربی ها رفتار غیرمنصفانه ای با ما نداشته باشند.

روحانی با بیان اینکه با ارتباطات جدید، شرایط خاصی در عرصه فرهنگی میان ملت ها ایجاد شده ، گفت: امروز همه دروازه ها و مرزها گشوده شده و ملت ها و بویژه جوانان ، بدون روادید و تنها با یک موبایل هوشمند می توانند با آن سوی دنیا ارتباط برقرار کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز وظیفه سنگینی بر دوش فرهیختگان ، علما ، بزرگان دین و دلسوزان فرهنگ ملت ها قرار دارد، افزود: تکنولوژی نوین ارتباطی ضمن اینکه می تواند برای تقویت و ترویج ارتباطات فرهنگ و دینی ، کسب و کار و علم و دانش مفید باشد اما در عین حال باید به جوانان آموزش داده شود که مبادا دنیای صنعتی مجددا در سایه تحولات نوین، ظلم دیگری بر ملت ها تحمیل کند.

روحانی اظهارداشت: در مقطع صنعتی ، معادن و ذخایر معدنی به غارت رفت و امروز ممکن است منابع غنی فرهنگی و اعتقادی غارت شود و راه مواجهه و جلوگیری از این اتفاق ، بازگشت به اسلام واقعی و معرفی صحیح آموزه های قران و پیامبر اسلام است .

رئیس جمهور گفت: اگر چنین احساس شود که نسل جوان به ندای اسلام به درستی گوش نمی دهند و احیانا از سیره پیامبر اسلام (ص) فاصله گرفته اند ، این موضوع تقصیر جوانان نیست بلکه کوتاهی از جانب نخبگان و بزرگانی است که به درستی و با زبان روز آموزه های دینی را تبیین نکرده اند.

روحانی افزود: امروز مقطع تاریخی جدیدی است و باید استوارتر و آماده تر از گذشته و عالم به زمان بودن در مسیر ترویج و تبیین آموزه های دینی گام برداشت.

رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز هم اسلام می تواند زندگی دنیوی و معنویت انسان ها را به خوبی اداره کند، گفت:پیام انقلاب اسلامی ایران به دنیا این بود که دین اسلام تنها وظایف فردی و خانوادگی نیست بلکه اسلام قدرتی دارد که می تواند بخش های مختلف یک جامعه را به خوبی اداره و مدیریت کند و دارای ابعاد مختلف سیاسی ، روابط بین الملل ، احکام اجتماعی و قضایی می باشد و برای اداره بشر در هر عصر و زمانی کاربرد دارد.

روحانی با تاکید براحساس رسالت سنگین در مقطع حساس کنونی از سوی نخبگان و بزرگان دینی گفت: هر عالم و نخبه ای که نفوذ بیشتری دارد بار رسالت سنگین تر بر دوش دارد.

رئیس جمهور گفت: ملت ایران خواهان آن است که با مشارکت همه ملت های منطقه بحران ها و مشکلات را از پیش پای مسلمانان منطقه بردارد و راه آن این است که همه با وحدت ، یگانگی و برادری و با سرمشق قراردادن زندگی پیامبر اسلام(ص) در کنار یکدیگر قرار بگیریم.

روحانی تصریح کرد: از طریق صلح و گفت وگو با دیگران و البته در صورت لزوم با دفاع و ایستادگی باید بتوانیم وظیفه و رسالت خود را در عصر امروز به سرانجام برسانیم .

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان می خواهند اسلام را دین خشونت معرفی کنند درحالی که اسلام دین مدارا و محبت است ، گفت: دمکراسی ، مهربانی و برادری را پیامبر اسلام به ملت ها آموخته است و اگر پیرو راه پیامبر اسلام باشیم پیروز و موفق خواهیم بود و کسی نمی تواند به اسلام آسیبی برساند به شرط آنکه اسلام را به درستی درک کرده و به درستی تبیین کنیم.

پیش از سخنان رئیس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین مهدوی پور نماینده ولی فقیه در شبه قاره هند، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید نثار حسین و مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، از علمای جامعه اسلامی هند، از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای تقویت وحدت و برادری میان مسلمانان و مذاهب اسلامی تجلیل کردند.