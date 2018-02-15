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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۴

سازمان هواپیمایی اعلام کرد؛

پروازهای چارتری حذف خواهند شد

پروازهای چارتری حذف خواهند شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت های هواپیمایی، لازم است نسبت به مدیریت فروش خود با هدف حذف تدریجی پروازهای چارتری اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، علی عابدزاده با بیان اینکه میزان جابه جایی ها در ۱۰ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است، گفت: با مسئولیت پذیری بیشتر تمامی بخش های دخیل در سرویس دهی به مردم در حوزه حمل و نقل هوایی امکان پیشرفت سریعتر و تضمین حرکت به سمت توسعه و تعالی در جهت برآوردن انتظارات مردم میسر است.

وی افزود: با نگاه جامع به فعالیت های انجام شده و اینکه یکی از اولویت های مهم سازمان دور کردن پروازها از مخاطرات و تضمین بی خطری در چند روزی که با وضعیت بد جوی مواجه بودیم و با جدیت هم دنبال شده است نوع نگاه و قضاوت‌ها نسبت به تلاش بخش هوایی منصفانه تر خواهد شد.

مرتضی دهقان، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، نیز در پاسخ به بعضی از سوالات مطرح در خصوص منابع فرودگاهی و حقوق مسافران گفت: عدم تناسب زیرساخت ها در بعضی از فرودگاهها، ترافیک با تقاضای پروازی و الزام به استفاده از ظرفیت موجود می تواند باعث بروز نارسایی ها گردد و تلاش ما در سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ به مطالبات با همین ظرفیت هاست.

وی در خصوص ضرورت پاسخگویی شفاف به مسافران و انتظارات شرکت های هواپیمایی گفت: در این خصوص دستورالعمل حقوق مسافر نیز تکلیف شرکت های هواپیمایی را مشخص کرده است و یقینا پایبندی به شرایط مندرج در دستورالعمل بسیاری از شکایات کاهش خواهد یافت.

در این جلسه راهکارهای تسهیل در چگونگی خدمات رسانی به مسافران به خصوص ایام نوروز و چگونگی برخورد با متخلفان احتمالی در این ایام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4228843

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