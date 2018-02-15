به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم، عیسی رضایی در جلسه مشترک با اتاق اصناف قم گفت: با توجه به مشکلات عدیده پیش آمده در تأسی‌ات گردشگری استان قم، باید قانون خاص تأسیسات گردشگری در قم اجرایی شود چرا که این تأسیسات از قانون نظام صنفی پیروی نمی‌کنند.

وی افزود: طبق قانون و تعریفات صورت گرفته، ۱۶ نوع تأسیسات گردشگری داریم که از صدور مجوز گرفته تا نظارت بر آن‌ها تابع قوانین سازمان میراث فرهنگی می‌باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم ادامه داد: طبق قانون تشخیص ایجاد و صدور مجوز انواع تأسیسات گردشگری و نیز بهره‌برداری از این تأسیسات منحصراً از وظایف و اختیارات سازمان میراث فرهنگی است.

وی گفت: پروانه بهره‌برداری صادر شده برای هر واحد تأسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیت‌های آن واحد است.

رضایی بیان کرد: گسترش صنعت گردشگری، اولویت اول قم در سند چشم‌انداز توسعه است. در این مسیر باید همه دستگاه‌های اجرایی همراه باشند اما متأسفانه جهت‌گیری بسیاری از مدیران دستگاه‌ها و نهادها به سمت و سوی گردشگری نیست و چنین وفاقی صورت نگرفته است.