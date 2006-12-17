نگاهی به نشستهای علمی - فرهنگی هفته جاری

نشست پیوند پیدا و پنهان ادبیات و فلسفه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مجموعه سخنرانیهای گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی نشستی با عنوان پیوند پیدا و پنهان ادبیات و فلسفه با حضور دکتر اصغر دادبه برگزارمی شود.

در فلسفه قاره ای ذیل بحث نقد ادبی بحث نسبت ادبیات و فلسفه از جایگاه مهمی برخوردار است. در واقع فیلسوف از طریق ادبیات و مخصوصا رمان می تواند بحث انتزاعی فلسفه را به بحثی انضمامی و عمومی تبدیل کند. از این جهت برگزاری چنین نشستهایی قابل توجه خواهد بود.

این نشست روز سه شنبه 28 آذر ماه ساعت 13 در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

نشست گفتگوی بین دینی

نشست گفتگوی بین دینی با هدف بررسی سخنان اخیر پاپ درباره اسلام برگزار می شود.

موضوع گفتگوی تمدنها و ادیان از جمله مباحثی است که درسالهای اخیر بر اهمیت آن در جهت تقویت صلح جهانی تاکید می شود. علی رغم مواضع ناسنجیده سیاستمداران و مراجع دینی غرب، اندیشمندان و شخصیتهای مذهبی دنیای اسلام همواره بر گفتگو تاکید داشته اند. به همین خاطر برگزاری چنین نشستهایی می تواند بهترین پاسخ به مواضع افرادی چون پاپ باشد.

این نشست با حضور افرادی چون آندارنیک سیموئیان، قدوسی، کاوه احمدی، اختر موسوی، احمد خالصی و حیدر شادی در ساعت 30/18 دوشنبه 27 آذر در محل باشگاه اندیشه واقع در خیابان انقلاب، خیابان، کوچه معرفت برگزار می شود.

نشست آزمون تورینگ و نظریه عدم اولویت زبانی و تفکر

در ادامه مجموعه نشستهای پژوهشکده فلسفه تحلیلی نشست آزمون تورینگ و نظریه عدم اولویت زبانی و تفکر با سخنرانی مهدی نسرین برگزار می شود.

با عنایت به اینکه در بین فیلسوفان تحلیلی و قاره ای نوع رابطه زبان و تفکر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد پرداختن به چنین بحث مناقشه برانگیزی می تواند مقابل توجه و تامل باشد.

این نشست روز دوشنبه 27 آذر، در ساعت 16 در پژوهشگاه دانشهای بنیادی، مرکز تحقیقات فیزیک نظری برگزار خواهد شد.

