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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۴۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» پس از ۲۹ سال شناسایی شد

پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» پس از ۲۹ سال شناسایی شد

خرم‌آباد- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان از شناسایی پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» پس از ۲۹ سال خبر داد.

سرهنگ رضا شیراوژن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به شناسایی پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» پس از ۲۹ سال اظهار داشت: این شهید در سال ۶۷ مفقودالاثر شده بود که بعد از گذشت ۲۹ سال طی هفته جاری پیکر پاکش شناسایی‌شده است.

وی بابیان اینکه مراسم وداع با پیکر این شهید روز شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان لشکری و کشوری برگزار می‌شود ادامه داد: درنهایت پیکر پاک شهید «فرزاد ایرانفر» به استان لرستان و همچنین شهرستان بروجرد به‌عنوان زادگاه این شهید عزیز منتقل می‌شود.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: طی هفته آینده مراسم تشییع و خاک‌سپاری این شهید عزیز در شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4228877

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