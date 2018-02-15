علم در خدمت نفس نباشد/ ضرورت ترویج سبک زندگی اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان شامگاه پنج‌شنبه در مراسم تجلیل از مقام علمی و فرهنگی حسن ذوالفقاری از اساتید سرآمد جامعه علمی کشور به میزبانی تالار منوچهری دامغانی ضمن بیان اینکه اگر علم در خدمت نفس قرار گیرد مردود است، تصریح کرد: آنچه موردتوجه انسان قرار می‌گیرد و او را از عذاب نجات می‌دهد، علمی است که در اختیار انسانیت قرار گیرد.

وی بابیان اینکه در حوزه‌های علمیه ۱۴ علم تدریس می‌شود و ازاین‌روی حوزه‌های علمیه نگاه ویژه به علم و علم‌آموزی دارند، افزود: اگر علم در کنار عمل صالح قرار گیرد مورد ارزش قرار می‌گیرد و جایگاه علم در جامعه را نیز ارتقا می‌بخشد.

عالم متواضع است

امام‌جمعه دامغان با تأکید بر اینکه اهل علم باید در مقابل مردم متواضع باشند، گفت: اگر علم به‌حد اعلا برسد موجب خدمتگزاری به مردم می‌شود از سوی دیگر ترویج سبک زندگی اسلامی است که دارای اهمیت محسوب می شود و به خصوص نخبگان جامعه می بایست به این اصل مهم توجه ویژه ای داشته باشند چرا که دارای اندیشه، تریبون و همچنین اعتماد مردمی هستند.

حسینیان در ادامه بیان کرد: آیین تکریم مقام علمی و فرهنگی حسن ذوالفقاری از مصوبات شورای فرهنگ عمومی بوده که این رخداد به‌پاس احترام به خدمات شایسته وی و به‌عنوان یک رویداد فرهنگی در سال ۹۶ رقم خورده است.

۲۰۰ نخبه در استان سمنان شناسایی شدند

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز در این آیین از شناسایی ۲۰۰ نخبه در سطح استان خبر داد و افزود: این تعداد نخبه درزمینهٔ های پزشکی، هنری، ادبی، علمی و آموزشی ساماندهی شده‌اند، همچنین این بنیاد از جوانان متعدد درزمینهٔ علمی، هنری، پزشکی، ادبی، علمی و آموزشی نیز حمایت و برای این قشر از جامعه بانک اطلاعات نخبگان تشکیل داده است.

داوود فیض یادآور شد: بنیاد ملی نخبگان از مخترعان نیز برای تجاری‌سازی اختراعات و همچنین از اساتید برجسته حمایت می‌کند تا به عنوان سرمایه‌های ملی معرفی و مردم با توانمندی‌های آنان بهتر آشنا شوند.

وی بابیان اینکه استان سمنان هفت چهره ماندگار نیز دارد، افزود: این امر باعث شده تا استان در بحث نخبگان نسبت به تعداد جمعیت رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.

در این آیین از کتاب شش هزار سال تاریخ کهن دامغان و از سردیس حسن ذوالفقاری رونمایی شد.

ذوالفقاری متولد سال ۴۵ دامغان و متخصص زبان و ادبیات فارسی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره کتب درسی است؛ وی همچنین همکاری در تالیف ۲۶ کتاب درسی مقاطع مختلف، تالیف و تصحیح ۴۱ جلد کتاب در زمینه ادبیات فارسی و نگارش ۱۱۲ مقاله تخصصی در نشریات معتبر داخلی و خارجی را در کارنامه خود دارد.