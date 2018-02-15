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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۵۷

پس از توافق با کُردها اعلام شد؛

ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر می‌شود

ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر می‌شود

شبکه المیادین به نقل از برخی منابع اعلام کرد که دمشق با شبه نظامیان کُرد موسوم به یگان های مدافع خلق در مورد استقرار ارتش سوریه در عفرین توافق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع به المیادین اعلام کردند که دولت سوریه و یگان های مدافع خلق در مورد استقرار ارتش سوریه در عفرین به توافق رسیدند.

منابع مذکور افزودند: این اقدام در راستای مقابله با حمله ترکیه به منطقه عفرین در شمال سوریه صورت می گیرد.

همزمان با پیشروی ارتش ترکیه و نیروهای تحت امر این کشور به سمت عفرین، شبه نظامیان کرد مجبور به با پیشنهاد دولت سوریه مبنی بر استقرار ارتش این کشور در منطقه عفرین موافقت کردند.

این در حالی است که شبه نظامیان کرد پیشتر مدعی بودند که خود به تنهایی در برابر نیروهای ترکیه می ‌توانند از خود دفاع کنند.

ارتش سوریه از ابتدای عملیات نظامی ترکیه در منطقه عفرین به شبه نظامیان کرد پیشنهاد داده بود که نیروهای سوری به منظور جلوگیری از عملیات مذکور در منطقه مستقر شوند که با مخالفت کردها مواجهه شده بود.

ترکیه عملیاتی نظامی موسوم به «شاخه زیتون» را با هدف بیرون راندن عناصر جدایی طلب پ.ک.ک و شاخه سوری آن یعنی یگان‌های مدافع خلق از منطقه عفرین شروع کرد.

همچنین رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن مایل است برای برطرف کردن نگرانی های «مشروع» امنیتی ترکیه در شمال سوریه با این کشور همکاری کند.

کد مطلب 4228883

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