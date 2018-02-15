خودکشی «کاووس سیدامامی» به طور قطع روشن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران در رابطه با خودکشی کاووس سید امامی، متهم جاسوسی در زندان اوین گفت: طبق اطلاعاتی که تا این لحظه به دست آمده است، قطعا یک خودکشی است؛ اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده و آیا به خاطر این بوده که احساس کرده مطالبشان لو رفته است و یا مسایل دیگر، بررسی این بخش از قضیه هنوز ادامه دارد اما اینکه یک خودکشی بوده به طور قطع روشن شده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: اینکه انگیزه خودکشی چه بوده است، هنوز باید پیرامون آن دقت و تحلیل بیشتری شود؛ ولی ظاهر نشان می‌دهد بر اساس اطلاعاتی که فکر کرده لو رفته و برای فردی مثل ایشان که در سمت استاد دانشگاه بوده است و چهره‌ای بوده که بعضی جاها او را می‌شناختند، علی القاعده خیلی سنگین بوده است؛ حالا اینکه انگیزه وی از خودکشی حفظ خودش بوده، حفظ تشکیلاتش بوده و یا لو نرفتن نفرات بعدی بوده، این موضوع باید مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد.

وی با اشاره به جزئیات دستگیری سیدامامی و سایر افرادی که به اتهام جاسوسی دستگیر شدند یادآور شد: این افراد تحت پوشش تشکل های زیست محیطی و برخی تشکل های دیگر با برخی سرویس های بیگانه از جمله آمریکا و صهیونیست ها مرتبط بودند و اطلاعاتی را از مراکز حساس و استراتژیک تهیه و برای بیگانگان می فرستادند.