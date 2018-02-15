نماینده گلستان قهرمان لیگ برتر اسکواش بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر اسکواش بانوان باشگاه‌های کشور که بعدازظهر پنجشنبه در تهران به پایان رسید، تیم ندای سلامتی و شادابی گلستان هر سه دیدار خود را با پیروزی پشت سر گذاشت تا در فاصله یک مرحله مانده به پایان این رقابت‌ها قهرمانی‌اش را قطعی کند.

تیم ندای سلامتی و شادابی گلستان در مرحله دوم لیگ برتر اسکواش بانوان کشور، دو بریک از سد تایتان اصفهان گذشت و با نتیجه مشابه سه بر صفر تیم‌های اراک اسکواش و دبیری تبریز را مغلوب کرد.

نماینده گلستان در پایان مرحله دوم با کسب ۶ برد از ۶ بازی و مجموع ۱۸ امتیاز با اقتدار عنوان قهرمانی را به دست آورد تا دو دیدار پایانی این تیم در مرحله سوم که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود، تشریفاتی باشد.

امیدوار به حمایت مدیرکل ورزش و جوانان گلستان هستیم

مدیرعامل تیم اسکواش بانوان ندای سلامتی و شادابی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر پس از قهرمانی این تیم در لیگ برتر اسکواش بانوان کشور، اظهار کرد: خوشبختانه با اقتدار کامل و در فاصله دو دیدار تا پایان لیگ برتر اسکواش بانوان موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها شدیم تا برای نخستین بار تیمی از گلستان بر سکوی قهرمانی لیگ برتر اسکواش بانوان کشور بایستد.

اشکان اتحادی افزود: امسال برای نخستین بار رقابت‌های جام حذفی اسکواش بانوان کشور هم با حضوری تیم‌های لیگ برتری و دسته اولی برگزار می‌شود و امیدواریم با قهرمانی در این رقابت‌ها موفق به کسب دبل شویم.

وی ادامه داد: مدیرکل ورزش و جوانان استان قول حمایت از تیم اسکواش بانوان ندای سلامتی و شادابی گلستان را داده‌اند و امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد.

لازم به ذکر است؛ آیلی نیری، غزال شرف پور، ناهید رضوی ، نرگس سلطانی، هلیا استیلی، دیانا مقری و هستی عدولی، بازیکنان تیم اسکواش بانوان ندای سلامتی و شادابی گلستان هستند، صوفیا نواده به عنوان سرمربی و غزال قدومی زاده به عنوان سرپرست در این تیم فعالیت می‌کنند و مدیرعاملی تیم بر عهده اشکان اتحادی از بازیکنان گلستانی و سابق تیم ملی اسکواش کشورمان است.