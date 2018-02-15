آئین نکوداشت «ابوالقاسم قاسمی» عکاس برجسته گلستانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت عکاس برجسته گلستانی، «ابوالقاسم قاسمی» همراه با ویژه برنامه صدمین کارگاه عکس حوزه هنری استان گلستان شامگاه پنجشنبه در گرگان برگزار شد.

ابوالقاسم قاسمی، متولد سال ۱۳۴۹ در گرگان است و عکس های گرفته شده توسط وی در جشنواره های مختلف داخلی (سینمای جوان، وحدت، جانباز، ایران زمین، عکس عشایر ایران، ره آورد سرزمین نور، جشنواره ملی زعفران طلای سرخ و دانشگاه واحد ارسنجان) و جشنواره کشورهای خارجی از جمله پرتقال، ترکیه، امریکا پذیرفته و حائز رتبه های برتر شده است.

وی به مدت ۳۰ سال عضو انجمن سینمای جوان کشور بوده و به واسطه سال ها تلاش در بحث آموزش عکاسی در گلستان و همچنین کسب افتخارات متعدد مورد تجلیل حوزه هنری گلستان و عکاسان گلستانی قرار گرفت.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان ورکشاپ عکاسی با موضوع بافت تاریخی گرگان تجلیل شد.

عقیل مهقانی، دبیر این ورکشاپ عکاسی اظهار کرد: ورکشاپ عکاسی با موضوع بافت تاریخی گرگان با همکاری انجمن حامیان بافت و محوطه های تاریخی سرزمین گرگان، دفتر به سازی گرگان، خانه گفتمان گرگان و شهرداری گرگان به دو شکل تئوری و عملی برگزار شد.

وی افزود: این ورکشاپ از روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه لغایت پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ادامه داشت و در نهایت ۱۸۶ اثر از ۴۵ عکاس شرکت کننده در این کارگاه به دبیرخانه ارسال شد و «آرمین سرابی» به عنوان نفر اول، «زینب سادات میرصالحی» به عنوان نفر دوم و «فطرت فرزانه» به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

مهقانی ادامه داد: محمود اخوان مهدوی، حسین میرکتولی و فاتح میرفندرسکی بخش آموزش این ورکشاپ را برعهده داشتند.