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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۱۲

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم پس از تساوی برابر صباباتری:

گرفتن حداقل امتیاز راضی کننده بود/ خوشحالم که بالاخره از بازیهای خارج از خانه امتیاز گرفتیم

گرفتن حداقل امتیاز راضی کننده بود/ خوشحالم که بالاخره از بازیهای خارج از خانه امتیاز گرفتیم

مهدی قیاسی گفت: گرفتن حداقل امتیاز از مسابقه امروز در زمین حریف راضی کننده بود زیرا در بازیهای گذشته که خارج از خانه برگزار کردیم امتیازی را بدست نیاورده بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال ابومسلم پس از تساوی برابر صباباتری درگفتگو با خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما مقابل تیمی که از مهره های باتجربه سود می برد توانستیم حداقل امتیاز را بدست آوریم. مطمئنا بازیکنان با تجربه صبا می توانستند درهر لحظه نتیجه بازی را عوض کنند ولی درنهایت این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما دراین دیدار تحت فشار زیادی قرار داشتند اما مقابل مردان باتجربه صباباتری بسیار کم اشتباه ظاهر شدند تا در نهایت با کسب یک امتیاز به مشهد برگردیم.

قیاسی در پایان تاکید کرد: با این تساوی به مشکلات تیم خود در خارج از خانه پایان دادیم و امیدواریم با کسب امتیازات دو بازی بعدی نیم فصل اول را با موفقیت به پایان برسانیم.

کد مطلب 422897

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