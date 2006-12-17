انتخابات اخیر نماد همبستگی ملت ایرانی است / آمریکا از استقلال ایران نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، دکتر حداد عادل در ابتدای این دیدار با ابزار خرسندی از روند رو به رشد مناسبات دوستانه فیمابین گفت: اجرای پروژه های اقتصادی - صنعتی فیمابین در بخش انرژی بویژه اتمام خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان و تقویت راههای مواصلاتی نقش بسیار مهمی در توسعه همکاری های اقتصادی، صنعتی فیمابین خواهد داشت.

حداد عادل در ادامه تصریح کرد: باید از تمامی امکانات و توانایی های دو کشور در راستای تقویت مناسبات دوستانه فیمابین بهره برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به فشارهای آمریکا به ملت ایران و تلاش کشورهای غربی برای اعمال تحریم به کشورمان به بهانه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: اروپا و آمریکا باید از حضور گسترده مردم در انتخابات اخیر پیام ملت ایران را در ایستادگی و مقاومت بر آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و استقبال کشور درک کرده باشند.

وی انتخابات اخیر را نماد همبستگی ملت ایرانی دانست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع هسته ای را بهانه ای برای فشارهای آمریکا به ملت ایران دانست و افزود: اگر ملت ایران دنباله رو سیاستهای آمریکا در منطقه بود حتی اگر در پی سلاح هسته ای نیز بود آمریکا هیچ اعتراضی نمی کرد اما آمریکا از استقلال ایران نگران است.

حداد عادل همچنین سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را در جهت تقویت تعامل و دوستی میان ملتهای منطقه عنوان کرده و با اشاره به نقش کشورمان در حل بحرانهای منطقه ای خاطرنشان ساخت: وجود ایرانی نیرومند و با ثبات به سود همه کشورهای منطقه است.

واریان اوسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با تاکید بر تمایل کشورش برای توسعه مناسبات با ایران گفت: دیدارهای متعدد مقامات دو کشور نشانگر اراده جدی طرفین برای تعمیق مناسبات فی ما بین است.

وی در ادامه با تشریح مذاکرات خود با مقامات کشورمان افزود: در این سفر مذاکرات خوبی برای ارتقاء سطح روابط اقتصادی، صنعتی و علمی دو کشور انجام گرفت.

وزیر امور خارجه ارمنستان همچنین حمایت کشورش از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان را مورد تاکید قرار داد.