با حضور در کنفرانس هولوکاست بدنبال سنجش بردباری غرب بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، "یان برنهوف" در مصاحبه با روزنامه سونسکا داگبلادت در باره شرکت خود در مسابقه کاریکاتور و کنفرانس هولوکاست می گوید : "با احترام به همه کسانی که به واسطه یهودی بودن خود در این اردوگاه ها بسر برده اند و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند اما می گویم آنها نباید بواسطه اینکه من نشان داده ام که مورخین در این زمینه متناقض نوشته اند با آن مخالفت ورزند".

روز جمعه 24 آذرماه دو روز پس از پایان کنفرانس هولوکاست در تهران و بازگشت شرکت کنندگان در این کنفرانس خبری معلم سوئیسی که در کنفرانس هولوکاست شرکت کرده بود از کار خود معلق شد".

این اقدام به سبب شرکت این معلم سوئدی در کنفرانسی صورت گرفت که در روزهای 20 و 21 آذردردفتر مطالعات وزارت خارجه برگزار شد.

برکنارشدن برنهوف از کار در حالی است که بر اساس قانون سوئد زیر سؤال بردن هولوکاست جرم محسوب نمی شود.

در اواسط بهمن ماه سال 1384 "توماس بود استرم"Thomas Bodstrِm، وزیر دادگستری سوئد اعلام کرد :"قوانین کشورش اجازه می دهد تا درباره هولوکاست بحث شود و حتی این پدیده می تواند انکار شود".

روزنامه سونسکا داگبلادت در مقاله ای که در روز 16 سپتامبر منتشر شده است ضمن انجام مصاحبه ای با یان برنهوف معلم 35 ساله شرکت کننده در کنفرانس می نویسد:"این بار اول نیست که یان برنهوف در فعالیت هایی که از سوی ایران برگزار می شود شرکت می کند. او در مسابقه کاریکاتور درباره هولوکاست نیز شرکت کرده است.

یان برنهوف رساله تجدید نظرطلبانه درجه "D" خود را در سال 1997 و زمانی که در رشته معلمی لاتین و تاریخ در دانشگاه لوند مشغول به تحصیل بود نوشته است. زمانی که خبر برگزاری کنفرانس در تهران به گوشش خورد رساله خود را به آن ارسال کرد و سپس جهت انجام مصاحبه به سفارت ایران در لیدینگو دعوت شد".

اس وی دی در ادامه مقاله خود می نویسد : یان برنهوف در سال 1999 به عنوان معلم کامپیوتر در دبیرستان بزرگسالان "اوس او" به استخدام در آمده است. به گفته دانش آموزان این مدرسه که اس وی دی با آنها به صحبت نشسته است او معلمی محبوب است که "فرقی مابین سفید و سیاه نمی گذارد"، اما این اتفاق افتاده است که او در زنگ تفریح و زمان نوشیدن قهوه در اتاق معلمین مدرسه، عقاید خود را در رابطه با هولوکاست برای دیگر معلمین بیان داشته است.

برنهوف در این باره می گوید که موضوع رساله اش یعنی کشته شدن 6 میلیون یهودی را به معلم ها توضیح می داده و این مساله موجب تعجب آنها می شده است.

یان برنهوف از اینکه بیانات او در تهران چنین واکنشهای گسترده ای را بدنبال داشته است متعجب است چون شرکت او در مسابقه کاریکاتور هولوکاست در بهار گذشته توجهی را به سوی خود جلب نکرده است. وی در مورد مسابقه کاریکاتور می گوید : آن موقع فکر کردم که خوب است در آن شرکت کنم برای اینکه می توانم ببینم تحمل غربی ها چگونه است. شاید هدف ایران این بود که برخورد متقابلی را به چالش بکشد.

وی همچنین به روزنامه اس وی دی می گوید که تصور نمی کند که کمون شهر استکهلم پشتوانه قانونی جهت اخراج او از کارش را داشته باشد چرا که او از رساله خود در زمان تدریس استفاده نکرده است.

روزنامه اس وی دی در ستون کناری این مصاحبه با برنهوف مدعی می شود که بر طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد تعداد 6 میلیون یهودی توسط نازیان در خلال جنگ جهانی دوم به قتل رسیده اند.همچنین تعداد زیادی از گروه های دیگر مانند کولی ها, پیروان شاهدان یهوه(نوعی آئین مسیحیت است), همجنس گرایان و اپوزوسیون سیاسی مخالف نیز به قتل رسیده اند.

ادعای این روزنامه در باره تعداد کشته شده ها در حالیست که تابلوی شش میلیون کشته شده که در بیرون اردوگاه آشویتس درلهستان نصب شده بود از آنجا برداشته شده و رقم کمتری بر روی آن نوشته شده است و پاپ ژان پل دوم نیز در سفر خود به زادگاهش در مقابل رقم جدید برای آمرزش مردگان دعا کرد.

به گزارش تارنمای "استکهلمیان"، روزنامه "سیتی" در استکهلم نیز در شماره روز جمعه 15 دسامبر خود عکسی از یان برنهوف در کنفرانس تهران منتشر کرده است که او را در صدر کنفرانس و در جایگاه ویژه "هیئت رئیسه" کنفرانس نشان می دهد اما صورت برنهوف در این عکس توسط روزنامه سیتی تار شده است.

برنهوف همچنین در یک مصاحبه تلفنی از تهران با روزنامه دی ان می گوید که وی از طریق وب سایت وزارت آموزش و پرورش ایران جهت شرکت در این کنفرانس ثبت نام کرده و یک سخنرانی 20 دقیقه ای در آن ایراد نموده است.

مراتب اعتراض به شرکت این معلم سوئدی در چنین کنفرانسی به پارلمان سوئد نیز کشیده شده است و چندین نماینده مختلف پارلمان نامه ای اعتراض آمیز به یان بیورکلوند وزیر مدارس سوئد تسلیم نوشتند.

وزیر مدارس در اولین پاسخ به اعتراضات انجام شده گفت : کارفرمای این فرد کمون استکهلم است. من نه اجازه و نه امکان صدور دستوری در این زمینه به کمون را دارم. اما اطمینان دارم که کمون این واقعه را مورد بررسی جدی قرار خواهد داد.