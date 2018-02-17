  1. استانها
  2. فارس
۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

رئیس ورزش و جوانان جهرم خبرداد:

حضور تیم جهرم در مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی جنوب کشور

حضور تیم جهرم در مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی جنوب کشور

جهرم-رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت: تیم جهرم در مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی منطقه جنوب کشور حضور یافت.

عبدالرحیم خداجو در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود:  مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی کشور منطقه جنوب با شرکت ۸ تیم در نجف آباد برگزار شد.

وی گفت: این مسابقات در ۲ گروه ۴ تیمی در حال برگزاری است که تیم جهرم در گروه نخست رقابت ها با تیم های هپکو اراک، دهدشت و کرمان به رقابت می پردازد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم ادامه داد: در گروه دوم این رقابت ها نیز  تیم های بهبهان، بندرعباس، زاهدان و نجف آباد حضور دارند.

خداجو خاطرنشان کرد: تیم جهرم در دور مقدماتی این مسابقات و در دیدار نخست به مصاف تیم کرمان رفت که این بازی را با نتیجه تساوی ۲۷ بر ۲۷ به پایان رساند.

وی اضافه کرد: این تیم در بازی دوم نیز رویاروی تیم دهدشت قرار گرفت که در پایان با نتیجه ۳۶ بر ۳۰بازی را به حریف واگذار کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت: نوجوانان جهرمی در آخرین دیدار دور مقدماتی این مسابقات روز آینده به مصاف هپکو اراک قرار می گیرد.

کد مطلب 4229210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها