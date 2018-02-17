حضور تیم جهرم در مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی جنوب کشور

عبدالرحیم خداجو در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: مسابقات هندبال نوجوانان قهرمانی کشور منطقه جنوب با شرکت ۸ تیم در نجف آباد برگزار شد.

وی گفت: این مسابقات در ۲ گروه ۴ تیمی در حال برگزاری است که تیم جهرم در گروه نخست رقابت ها با تیم های هپکو اراک، دهدشت و کرمان به رقابت می پردازد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم ادامه داد: در گروه دوم این رقابت ها نیز تیم های بهبهان، بندرعباس، زاهدان و نجف آباد حضور دارند.

خداجو خاطرنشان کرد: تیم جهرم در دور مقدماتی این مسابقات و در دیدار نخست به مصاف تیم کرمان رفت که این بازی را با نتیجه تساوی ۲۷ بر ۲۷ به پایان رساند.

وی اضافه کرد: این تیم در بازی دوم نیز رویاروی تیم دهدشت قرار گرفت که در پایان با نتیجه ۳۶ بر ۳۰بازی را به حریف واگذار کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم گفت: نوجوانان جهرمی در آخرین دیدار دور مقدماتی این مسابقات روز آینده به مصاف هپکو اراک قرار می گیرد.