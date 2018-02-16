حضرت فاطمه زهرا(س) والاترین اسوه و الگوی زنان در زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی محمدلو ظهر جمعه در آیین محفل انس با قرآن به مناسبت ایام فاطمیه اظهارداشت: ایام فاطمیه بهترین فرصت برای نزدیکی هرچه بیشتر آحاد مردم با آیات نورانی قرآن کریم و قرابت انسان با خالق هستی، همچنین عرض ارادت قلبی نسبت به خاندان عصمت و طهارت (ع) بخصوص دردانه ی نبی مکرم اسلام (ص) است.

وی افزود: انس گرفتن با قرآن می تواند نقش بسیار مهمی در زندگی افراد و دوری از گناهان داشته باشد. تلاوت و گوش فرا دادن به این کلام آسمانی روح و روان انسان را نوانیت خاصی می بخشد و موجب آرامش انسان می‌شود، قلوب مسلمین از عداوت خالی و مهر و محبت جایگزین آن می‌شود، خاصیت تلاوت قرآن این است که انسان را با آخرت، سعادت و بصیرت الهی پیوند می زند.

رئیس اداره ی تبلیغات اسلامی سلماس تصریح کرد: انس گرفتن با قرآن بخصوص در ایام فاطمیه می تواند نقش بسیار مهمی در زندگی افراد و دوری از گناهان داشته باشد. تلاوت و گوش فرا دادن به این کلام آسمانی و محبت به اهل البیت (ع) همان گنج ثقلین است که پیامبر (ص) آن‌را نزد ما مسلمانان به امانت گذاشته است.

در ادامه این محفل نورانی نیز قاریان و حافظان قرآن کریم به قرائت آیات نورانی کلام الله مجید پرداختند و مراسم با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس برای قاریان برتر به پایان رسید.