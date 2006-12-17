شمارش آراء شهرهای استان تهران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان تهران، عبدالله روشن رئیس ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: نتایج انتخابات شوراهای روستایی کاملا مشخص شده و توسط فرمانداری‌ها طی اعلامیه‌های محلی اعلام خواهد شد.

عبدالله روشن با بیان اینکه" در حال تطبیق آمارها با هیات‌های نظارت شهرستان هستند که امیدواریم تا امشب قطعی شود" ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با شهر تهران هم - که اختلاف نظری جزئی با هیات‌ عالی نظارت استان و هیات مرکزی نظارت برطرف و طی صورتجلسه‌ای مقرر شد کلیه‌ سایت‌هایی که فعال شده‌اند (‌٥٤ سایت شمارشی) به کار ادامه دهند.

روشن خاطر نشان کرد: طی چند روز آینده نتیجه قطعی هم اعلام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران درباره‌ نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران نیز گفت: شمارش در تمامی شهرستان‌های تابعه به اتمام رسیده است. در شهر تهران هم شمارش تقریبا در حال انجام است تا ساعت ‌٣ بعدازظهر ما میزان آرای ماخوذه را از طریق ستاد انتخابات وزارت کشور به اطلاع عموم رسانده‌ایم . الان که در حال تطبیق آمار با شورای نگهبان هستیم، فکر می‌کنم نتایج نهایی را امشب به اطلاع مردم برسانیم.

وی همچنین نتایج شمارش آراء شهرهای استان تهران را بدین شرح اعلام کرد.

نام شهرستان تعداد اعضای شورای شهر آراء ماخوذه

1-اسلامشهر

اسلامشهر 9 130176

چهاردانگه 5 19215

2- دماوند

دماوند 5 12855

آبسرد 5 3818

رودهن 5 10034

کیلان 5 2910

آبعلی 5 1651

3- شمیرانات

تجریش

اوشان فشم میگون 5 5281

لواسان 5 6706

4- فیروزکوه

فیروزکوه 5 7598

ارجمند 5 912

5- نظر آباد

نظر آباد 7 48255

6- پاکدشت

پاکدشت -- 57600

شریف آباد -- 7238

7- ری

باقر شهر -- 23417

حسن آباد -- 7944

کهریزک -- 10139

8- کرج

اشتهارد 5 7913

ماهدشت -- 20202

مشکین دشت -- 322

گرمدره -- 8737

9- ورامین

پیشوا -- 15449

جواد آباد -- 1992

قرچک -- 66157