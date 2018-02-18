کردستان میزبانی شایسته برای مسابقات ورزشی/برگزاری۳۵رویداد دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کردستان در چند سال اخیر با گرفتن میزبانی مسابقات کشوری و بین المللی گام بزرگی را در راستای اعتلا ورزش این استان برداشته است و این روند در سال جاری به اوج خود رسیده است.

با نگاهی به میزبانی مسابقات ورزشی به میزبانی استان کردستان نشان می دهد که این استان علیرغم ضعف جدی در زیرساخت های ورزشی، ولی میزبانی شایسته برای ورزشکاران سراسر کشور بود.

مسابقات قهرمانی کاراته مردان و زنان ایران که به مناسبت دهه مبارک فجر و یادواره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان اخیراً برگزار شد تازه ترین رویداد ورزشی است که شهر سنندج میزبان آن بود.

در این مسابقات که برای اولین بار کردستان میزبان چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان کاراته قهرمانی کشور بود، بیش از دو هزار ورزشکار به مدت هشت روز در شهر سنندج با هم به رقابت پرداختند.

کاراته کاهای کردستانی نتیجه قابل قبولی را در مسابقات اخیر کسب کردند

حامد جولایی مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: این رقابت ها یکی رویداد های مهمی بود که برای نخستین بار در ورزش کردستان از ۱۷ تا ۲۵ بهمن ماه در بخش دختران و پسران برگزار شد.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای میزبانی شایسته این مسابقات، عنوان کرد: پذیرایی و اسکان دو هزار و پانصد ورزشکار در هشت رده سنی مهم ترین میزبانی دهه اخیر در استان قلمداد می شود.

وی افزود: ورزش استان کردستان برای پیشرفت بهتر به این میزبانی ها نیاز دارد تا ورزشکاران و هیأت های ورزشی استان شرایط برگزاری رویدادهای بزرگ و عظیم را از نزدیک مشاهده کنند.

جولایی گفت: با توجه به این میزبانی، کاراته استان کردستان توانست بعد از سال ها جایگاه خود را در بخش مردان و دختران ارتقاء دهد و به یک نتیجه قابل قبول و مناسب دست پیدا کند.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اظهار کرد: کاراته کاهای کردستانی در رده بزرگسالان بخش مردان با یک طلا و یک برنز در جایگاه پنجم قرار گرفتند که یک نتیجه خوب در این رده سنی به شمار می رود.

وی با بیان اینکه دختران جوانان کردستانی در بخش سهمیه المپیک ۲۰۱۸ بوینس ایرس با یک طلا بر سکوی دوم ایستادند، افزود: این دختران در مجموع رقابت های قهرمانی آسیا و سهمیه المپیک ۲۰۱۸ بوینس ایرس با یک طلا و یک نقره در رده هفتم ایستادند که این عناوین در چند سال اخیر در رشته کاراته کسب نشده است.

جولایی به ابراز رضایت شرکت گنندگان به منظور میزبانی شایسته کردستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اعلام مسئولان ارشد فدراسیون، شرایط میزبانی در کردستان برای اولین به یک رویداد ماندگار در کشور تبدیل شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اظهار کرد: حمایت مستقیم استاندار کردستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در رقابت های کاراته قهرمانی مردان و زنان کشور شرایط میزبانی را برای دستگاه ورزش و جوانان آسان و میسر کرد.

جولایی گفت: خوشبختانه تمامی مجموعه مدیریتی استان صدا و سیما، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه و حضور خود جوش تعدادی از پیشکسوتان، خانواده های ورزشکاران زمینه خوبی را برای میزبانی شایسته در شهر سنندج فراهم کردند.

به گفته وی، با این میزبانی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته های مختلف ورزشی در کردستان برگزار شده است و این موضوع در یک دهه اخیر برای اولین بار در ورزش استان رخ داده است.

میزبانی اخیر کردستان در مسابقات کاراته قهرمانی کشور مثال زدنی بود

محمد علی زمانی از مسئولان فدراسیون کاراته کشورمان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت اداره ورزش و جوانان کردستان و هیات کاراته استان از هر لحاظ برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات تلاش کرده و سنگ تمام گذاشتند.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون کاراته عنوان کرد: تا به حال مانند این مسابقات تنها در اصفهان برگزار شد و حتی می بایست اذعان کرد که برگزاری این مسابقات در کردستان یک پله بالاتر از اصفهان بود و به جهت رفاه حال تیم ها و ورزشکاران هزینه ای برای تغذیه و اسکان تیم ها دریافت نشد و به رسم میزبانی همگی به صورت رایگان در اختیار تیم ها قرار گرفت.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون کاراته در مورد تیم کردستان اظهار کرد: استان کردستان در حال رسیدن به جایگاه اصلی و قدیمی خود در کاراته و جهش خوبی را داشته است.

وی افزود: آقای سلیمانی مربی اسبق تیم های ملی در حال حاضر با تیم کردستان کار می کند و آینده خوبی برای کاراته کردستان با توجه به مدیریت موجود پیش بینی می شود و در یک، دو سال آینده یکی از قطب های کاراته کشور در مقابل استان های مدعی خواهد شد.

بعد از اتمام این مسابقات تمامی هیات های کاراته استان های سراسر کشور نامه هایی را به منظور تقدیر از اداره ورزش و جوانان به این اداره کل ارسال کرده بودند.

گرفتن میزبانی در وضعیت نامطلوب زیر ساختی ورزش استان کردستان و جلب رضایت شرکت کنندگان در این مسابقات با این وجود می تواند کار بزرگی باشد که انجام گرفته است.