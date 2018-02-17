اجرای طرح حمایت از کولبران مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، محسن بیگلری بر حل مشکل کولبران تاکید کرد و گفت: موافق حذف کولبری است اما به شرط اینکه شغل جایگزین مناسب برای کولبران در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه برای بیمه کولبران اسفند ماه پارسال تفاهم‌نامه ای بین وزارت تعاون و استانداری کردستان امضا شد، عنوان کرد: تا به امروز مقدماتی فراهم شده ولی نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در بانه و مریوان حدود ۱۲ هزار نفر در صف بیمه هستند، بیان کرد: تاکنون از بیمه شدن کولبری مطلبی نشنیدم و اگر هم چنین اتفاقی افتاده باشد از آن بی خبر هستم.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کولبری شغل مناسبی نیست، ادامه داد: رهبری در مبارزه با قاچاق گفتند هدف من از مبارزه با قاچاق، کولبرها نیست بنابراین نباید به بهانه مبارزه با قاچاق کاری کنیم کولبران که تنها راه ارتزاق‌شان کولبری است تحت فشار قرار گیرند.

بیگلری طرح حمایت از کولبران را طرح مطلوبی خواند و اظهارداشت: یکی از بحث هایی که در کشورمان روی داده و بازتاب جهانی خوبی نداشته، کولبری است و باید برای برطرف کردن آن اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور چند مشکل اساسی دارد، ادامه داد: نخستین مشکل این است که طرح زیرساخت ندارد.

وی افزود: در گذشته که شعاع ۱۴ کیلومتری از مرز برای کولبری مد نظر بود حدود ۱۲ هزار کارت داشتیم اما امروز که شعاع حمایتی به ۲۰ کیلومتر افزایش پیدا کرده حدود ۲۰ هزار کارت کولبری باید صادر شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر قرار است در آینده گمرک از واردکنندگان و صادرکنندگان در این منطقه عوارض ‌ دریافت کند باید تجهیزات، امکانات و ساختمان‌هایی وجود داشته باشد که امکانات در این حد نیست.

بیگلری اظهارداشت: با وجود آماده نبودن زیرساخت‌ از شنبه هفته گذشته بازارچه‌های مرزی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی را بستند و در پی آن اجناس از بازارچه‌های رسمی وارد می شد، این در حالی است که بازارچه‌های رسمی هنوز شکل نگرفتند و شرایط و زیرساخت‌های لازم را ندارند.

وی عنوان کرد: می طلبد ابتدا زیرساخت‌ها فراهم و بعد بازارچه‌های فعلی را تعطیل کنند تا ترددها از محل بازارچه‌های رسمی انجام شود.

وی بیان کرد: این زیرساخت‌ها شامل ساختمان‌ها، ورود و خروج، جاده دسترسی، گمرکات و تجهیزات مرتبط با گمرک، انبار، استراحت‌گاه‌ و رستوران است که حداقل یک سال زمان می‌برد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازاریان بانه ومریوان نگرانی هایی بابت اجرای این طرح دارند، اظهارداشت: این افراد در پی اجرای این طرح باید حق گمرکی پرداخت کنند؛ این بازاریان عنوان می کنند اگر کالایی که به بازارهای رسمی وارد می‌شود به سرعت و با ترانزیت از منطقه خارج شده و به بازارچه‌ها و مغازه‌های بانه و مریوان نرود رونق اقتصادی این مناطق با رکود مواجه خواهد شد بر این اساس تمامی پاساژها، هتل‌ها، مهمانسراها و رستوران‌هایی که تاکنون در این مناطق ساخته شده ورشکست می شوند.

بیگلری ادامه داد: ما امروز حدود ۱۰۰ هزار مغازه در بانه داریم که روزی مردم منطقه را تأمین می‌کند به علاوه در سقز و سنندج و دیواندره نیز تحت تأثیر بازار بانه، پاساژها و بازارهایی ساخته شده که اگر قرار باشد کالاها به صورت ترانزیتی از بازارچه های رسمی خارج و به بازار بانه نرود باعث می‌شود مسافران به این منطقه نیامده بنابراین اقتصاد بانه، سقر و سنندج تحت تاثیر قرار گرفته و از رونق می‌افتد.

وی بیان کرد: باید برای تاجران در بازارچه‌های مرزی مشوق‌هایی ایجاد شود همانند معافیت هایی که در گذشته در بوشهر و خوزستان درنظر گرفته شد به طوری که تاجران احساس کنند این بازار برای آنها به صرفه است.

وی یادآورشد: هر طرحی که وزارت کشور و صنعت برای ساماندهی کولبری ارایه می‌کنند باید کارشناسی شده باشد و زیرساخت های لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شود.